Паромную переправу закроют в станице Старочеркасской. Как теперь туда добраться?

Добраться в станицу можно на другом виде транспорта. С левого берега в Старочеркасскую ходит автобус №157 с пересадкой в Аксае. С правого берега доехать можно на автобусах №158 и №232. Они также следуют с пересадкой в Аксае. С графиком движения транспорта можно ознакомиться на сайте администрации муниципалитета.