Паромную переправу закроют в станице Старочеркасской. Как теперь туда добраться?

Posted 31 октября, 13:26
Published 31 октября, 13:26
Modified 31 октября, 13:28
Updated 31 октября, 13:28
Паромная переправа через реку Дон в станице будет приостановлена из-за планового ремонта. Он начинается с 1 ноября. Когда завершатся ремонтные работы, власти не уточняют.
Добраться в станицу можно на другом виде транспорта. С левого берега в Старочеркасскую ходит автобус №157 с пересадкой в Аксае. С правого берега доехать можно на автобусах №158 и №232. Они также следуют с пересадкой в Аксае. С графиком движения транспорта можно ознакомиться на сайте администрации муниципалитета.