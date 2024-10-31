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Posted 31 октября, 13:26

Published 31 октября, 13:26

Modified 31 октября, 13:28

Updated 31 октября, 13:28

В станице Старочеркасской с 1 ноября закроют паромную переправу из-за ремонтных работ

Паромную переправу закроют в станице Старочеркасской. Как теперь туда добраться?

31 октября 2024, 13:26
Фото: 1MI. В станице Старочеркасской с 1 ноября закроют паромную переправу из-за ремонтных работ

Паромную переправу закроют в станице Старочеркасской

В станице Старочеркасской с 1 ноября закроют паромную переправу из-за ремонтных работ, сообщила администрация Аксайского района.

Паромная переправа через реку Дон в станице будет приостановлена из-за планового ремонта. Он начинается с 1 ноября. Когда завершатся ремонтные работы, власти не уточняют.

Добраться в станицу можно на другом виде транспорта. С левого берега в Старочеркасскую ходит автобус №157 с пересадкой в Аксае. С правого берега доехать можно на автобусах №158 и №232. Они также следуют с пересадкой в Аксае. С графиком движения транспорта можно ознакомиться на сайте администрации муниципалитета.

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