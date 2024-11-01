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Posted 1 ноября, 10:38

Published 1 ноября, 10:38

Modified 1 ноября, 10:40

Updated 1 ноября, 10:40

Сразу на шесть рублей увеличится стоимость проезда на автобусах между Батайском и Ростовом

Стоимость проезда на автобусе между Ростовом и Батайском поднимут с 15 ноября

1 ноября 2024, 10:38
Фото: 1MI. Сразу на шесть рублей увеличится стоимость проезда на автобусах между Батайском и Ростовом
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Эксклюзив
Сразу на шесть рублей увеличится стоимость проезда на автобусах между Батайском и Ростовом, подтвердили корреспонденту RostovGazeta в АТП-1.

Сейчас стоимость проезда из Батайска в Ростов и обратно составляет 57 рублей. Но уже с 15 ноября цены вырастут до 63 рублей.

«Да, повысится стоимость проезда с 15 ноября. Будет 63 рубля», — заявили RostovGazeta в АТП-1.

Индексация цен может быть связана с возросшими затратами на топливо, запчасти и обслуживание общественного транспорта.

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Ранее прокуратура Ростовской области сообщила об итогах масштабной проверки общественного транспорта в регионе. Надзорное ведомство заявило, что некоторые перевозчики незаконно назначали тарифы в автобусах. К проблеме попросили подключиться и губернатора Василия Голубева.

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