Стоимость проезда на автобусе между Ростовом и Батайском поднимут с 15 ноября

Posted 1 ноября, 10:38
Published 1 ноября, 10:38
Modified 1 ноября, 10:40
Updated 1 ноября, 10:40
Сейчас стоимость проезда из Батайска в Ростов и обратно составляет 57 рублей. Но уже с 15 ноября цены вырастут до 63 рублей.
«Да, повысится стоимость проезда с 15 ноября. Будет 63 рубля», — заявили RostovGazeta в АТП-1.
Индексация цен может быть связана с возросшими затратами на топливо, запчасти и обслуживание общественного транспорта.
Ранее прокуратура Ростовской области сообщила об итогах масштабной проверки общественного транспорта в регионе. Надзорное ведомство заявило, что некоторые перевозчики незаконно назначали тарифы в автобусах. К проблеме попросили подключиться и губернатора Василия Голубева.