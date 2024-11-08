Азовский клуб проверят после слухов о работе в нём нелегального казино

Posted 8 ноября, 16:55
Published 8 ноября, 16:55
Modified 8 ноября, 16:57
Updated 8 ноября, 16:57
Жители Азова пожаловались на развлекательный клуб в городе. По их словам, на деле там функционирует нелегальное казино. Люди писали жалобы в уполномоченные органы, но никакого ответа не получали. В конечном итоге они обратились за помощью к телевизионщикам.
Только после того, как проблему осветили в СМИ, стало известно о проверке клуба следственными органами.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пообещали в СК.