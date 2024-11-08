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Posted 8 ноября, 16:55

Published 8 ноября, 16:55

Modified 8 ноября, 16:57

Updated 8 ноября, 16:57

В Азове организовали проверку после сообщений о работе в городе нелегального казино

Азовский клуб проверят после слухов о работе в нём нелегального казино

8 ноября 2024, 16:55
Фото: Изображение Midjourney. В Азове организовали проверку после сообщений о работе в городе нелегального казино
В Азове организовали проверку после сообщений о работе в городе нелегального казино, сообщили в управлении СК по Ростовской области.

Жители Азова пожаловались на развлекательный клуб в городе. По их словам, на деле там функционирует нелегальное казино. Люди писали жалобы в уполномоченные органы, но никакого ответа не получали. В конечном итоге они обратились за помощью к телевизионщикам.

Только после того, как проблему осветили в СМИ, стало известно о проверке клуба следственными органами.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пообещали в СК.

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