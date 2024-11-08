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Posted 8 ноября, 05:41

Published 8 ноября, 05:41

Modified 8 ноября, 05:43

Updated 8 ноября, 05:43

Магнитная буря 10 ноября накроет Ростовскую область

Магнитная буря 10 ноября накроет Ростовскую область

8 ноября 2024, 05:41
Фото: Изображение Midjourney. Магнитная буря 10 ноября накроет Ростовскую область
Трехчасовая магнитная буря ожидается в Ростовской области в воскресенье, 10 ноября. О ситуации с геомагнитным полем сообщают специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По прогнозам ученых, геомагнитная буря будет не такой сильной относительно той, что была в начале октября. Если в тот раз значение глобального планетарного индекса геомагнитной активности составляло семь, а то и восемь единиц, то теперь едва приблизится к пяти (Kp=5). Это значение соответствует слабому, самому первому уровню бури (G1).

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Однако для метеозависимых людей даже этого может оказаться достаточно. Из-за возмущения магнитосферы Земли может начать болеть голова, появится чувство недомогания, тошноты, ломоты в теле, возможны головокружения и скачки давления. В это время лучше отложить физическую и умственную нагрузку, а также ограничить себя в употреблении кофе и алкоголя.

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