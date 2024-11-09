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Posted 9 ноября, 10:46

Published 9 ноября, 10:46

Modified 9 ноября, 17:47

Updated 9 ноября, 17:47

63-летний житель Ростовской области едва не погиб в пожаре в собственном доме

Желание поесть оставило без дома жителя Ростовской области

9 ноября 2024, 10:46
Фото: Изображение Midjourney. 63-летний житель Ростовской области едва не погиб в пожаре в собственном доме
63-летний житель Ростовской области едва не погиб в пожаре в собственном доме, сообщили в управлении МЧС.

Пожар случился в Ростове на улице Вагулевского. Мужчина оставил на кухне включённую плиту, на которой готовился обед. Пока мужчины не было в комнате, произошёл пожар. Пламя быстро перекинулось на кровлю дома. Сам хозяин получил ожоги.

Возгорание потушили 10 спасателей и три единицы техники. Мужчина находится в больнице.

В МЧС напомнили, что нельзя покидать кухню, пока готовится еда. От плиты необходимо подальше убрать тряпки, полотенца, деревянную и пластиковую посуду. И лучше держать дома огнетушитель.

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