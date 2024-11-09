Желание поесть оставило без дома жителя Ростовской области

Posted 9 ноября, 10:46
Published 9 ноября, 10:46
Modified 9 ноября, 17:47
Updated 9 ноября, 17:47
Пожар случился в Ростове на улице Вагулевского. Мужчина оставил на кухне включённую плиту, на которой готовился обед. Пока мужчины не было в комнате, произошёл пожар. Пламя быстро перекинулось на кровлю дома. Сам хозяин получил ожоги.
Возгорание потушили 10 спасателей и три единицы техники. Мужчина находится в больнице.
В МЧС напомнили, что нельзя покидать кухню, пока готовится еда. От плиты необходимо подальше убрать тряпки, полотенца, деревянную и пластиковую посуду. И лучше держать дома огнетушитель.