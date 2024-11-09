Желание поесть оставило без дома жителя Ростовской области

Пожар случился в Ростове на улице Вагулевского. Мужчина оставил на кухне включённую плиту, на которой готовился обед. Пока мужчины не было в комнате, произошёл пожар. Пламя быстро перекинулось на кровлю дома. Сам хозяин получил ожоги.