rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 9 ноября, 12:26

Published 9 ноября, 12:26

Modified 9 ноября, 12:26

Updated 9 ноября, 12:26

Прокуратура вынесла представление властям Ростова из-за полугодовалого отсутствия остановки

Жители Ростова полгода вынуждены ждать автобусы под пеклом и проливным дождём

9 ноября 2024, 12:26
Фото: 1MI. Прокуратура вынесла представление властям Ростова из-за полугодовалого отсутствия остановки
Прокуратура вынесла представление властям Ростова из-за полугодовалого отсутствия остановки, сообщает портал «Ростовский городской транспорт».

Остановка на Ленина, 46 пропала ещё в начале лета. Ждать транспорт уже полгода люди вынуждены либо под пеклом, либо под проливным дождём. Проблема дошла до прокуратуры.

Надзорное ведомство вынесло представление директору районного Управления ЖКХ Владимиру Матиосову из-за отсутствия остановки.

По закону, остановка не только должна быть крытой, но и оборудованной урной для мусора и скамейкой.

Власти Ростова пояснили, что остановку планируют вернуть лишь до конца 2025 года, и то при условии выделения бюджетных средств.

«Хотят ехать сидя»: власти Ростова объяснили огромные вечерние очереди на остановках
Узнать подробнее

Ранее сообщалось, что дефицит водителей общественного транспорта достиг 40% в Ростовской области.

Читайте также:
В Ростове автобус протаранил несколько легковушек и грузовик на МалиновскогоАвтовокзал «Центральный» запускает рейсы Ростов-на-Дону — ЛуганскСтало известно, когда Ростов-на-Дону перестанут заливать дожди
#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прокуратура#Транспорт#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика