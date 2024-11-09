Жители Ростова полгода вынуждены ждать автобусы под пеклом и проливным дождём

Posted 9 ноября, 12:26
Published 9 ноября, 12:26
Modified 9 ноября, 12:26
Updated 9 ноября, 12:26
Остановка на Ленина, 46 пропала ещё в начале лета. Ждать транспорт уже полгода люди вынуждены либо под пеклом, либо под проливным дождём. Проблема дошла до прокуратуры.
Надзорное ведомство вынесло представление директору районного Управления ЖКХ Владимиру Матиосову из-за отсутствия остановки.
По закону, остановка не только должна быть крытой, но и оборудованной урной для мусора и скамейкой.
Власти Ростова пояснили, что остановку планируют вернуть лишь до конца 2025 года, и то при условии выделения бюджетных средств.