В Ростовской области досрочно прекратили полномочия депутата ЗС Николая Беляева

Николай Федорович больше 30 лет входил в число донских парламентариев. Он избирался депутатом еще в советские времена. Вскоре после ухода Василия Голубева с поста губернатора Ростовской области Николай Беляев написал заявление о прекращении полномочий. Его коллеги единогласно поддержали решение голосованием. С 13 ноября Федор Беляев станет экс-депутатом.