rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 06:59

Published 12 ноября, 06:59

Modified 12 ноября, 07:01

Updated 12 ноября, 07:01

Досрочно прекратили полномочия депутата ЗС Ростовской области Николая Беляева

В Ростовской области досрочно прекратили полномочия депутата ЗС Николая Беляева

12 ноября 2024, 06:59
Фото: zsro.ru. Досрочно прекратили полномочия депутата ЗС Ростовской области Николая Беляева
Донской парламент досрочно снял депутатские полномочия с 77-летнего Николая Беляева. Об этом в ходе очередного заседания Заксобрания Ростовской области 12 ноября сообщил председатель Александр Ищенко.

Николай Федорович больше 30 лет входил в число донских парламентариев. Он избирался депутатом еще в советские времена. Вскоре после ухода Василия Голубева с поста губернатора Ростовской области Николай Беляев написал заявление о прекращении полномочий. Его коллеги единогласно поддержали решение голосованием. С 13 ноября Федор Беляев станет экс-депутатом.

Политолог сообщил, кого могут уволить в Ростовской области с назначением Слюсаря
Узнать подробнее

Как сообщали СМИ со ссылкой на источники, освободившийся мандат может достаться Василию Голубеву. Это место в ЗС откроет путь экс-главе региона в Совет Федераций.

Читайте также:
С 2025 года МРОТ в Ростовской области поднимут до 22 440 рублейРостовский депутат Водолацкий рассказал, как изменится СВО после победы ТрампаВрио главы Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, чего ждать от его работы
#Евгения Волкова#Политика#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Депутат#Законодательство
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика