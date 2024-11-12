В Ростовской области досрочно прекратили полномочия депутата ЗС Николая Беляева

Posted 12 ноября, 06:59
Published 12 ноября, 06:59
Modified 12 ноября, 07:01
Updated 12 ноября, 07:01
Николай Федорович больше 30 лет входил в число донских парламентариев. Он избирался депутатом еще в советские времена. Вскоре после ухода Василия Голубева с поста губернатора Ростовской области Николай Беляев написал заявление о прекращении полномочий. Его коллеги единогласно поддержали решение голосованием. С 13 ноября Федор Беляев станет экс-депутатом.
Как сообщали СМИ со ссылкой на источники, освободившийся мандат может достаться Василию Голубеву. Это место в ЗС откроет путь экс-главе региона в Совет Федераций.