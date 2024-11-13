Ростовский митрополит Меркурий призвал не путать Бога с «сериальчиком»

Во время интервью на телеканале «Дон 24» у Меркурия спросили, что он думает о тех, кто не ходит в церковь и не участвует в таинствах, но говорит о «боге у себя в душе». В ответ глава Донской митрополии объяснил, что так нельзя относиться к богу.