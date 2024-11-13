Ростовский митрополит Меркурий призвал не путать Бога с «сериальчиком»

Posted 13 ноября, 07:55
Published 13 ноября, 07:55
Modified 13 ноября, 07:57
Updated 13 ноября, 07:57
Во время интервью на телеканале «Дон 24» у Меркурия спросили, что он думает о тех, кто не ходит в церковь и не участвует в таинствах, но говорит о «боге у себя в душе». В ответ глава Донской митрополии объяснил, что так нельзя относиться к богу.
— Человек сам себе придумывает удобного бога, который его ни о чем не спрашивает. Если он захочет к богу обратиться, он обратится, а если не захочет, этот бог в его душе будет молчать. Тогда, когда надо, он к нему пойдет постучит. Это как сериальчик. А с богом так нельзя. Бог — это всегда, постоянно на связи, — поделился митрополит. — Дай бог, чтобы какие-то обстоятельства жизненные, которые господь промыслительно пошлет в жизнь этого человека, как-то его немножечко отрезвили.
Ранее Меркурий рассказал, что нужно рекламировать на баннерах вдоль трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.