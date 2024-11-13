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Posted 13 ноября, 07:55

Published 13 ноября, 07:55

Modified 13 ноября, 07:57

Updated 13 ноября, 07:57

Ростовский митрополит Меркурий призвал не путать Бога с «сериальчиком»

Ростовский митрополит Меркурий призвал не путать Бога с «сериальчиком»

13 ноября 2024, 07:55
Фото: 1MI. Ростовский митрополит Меркурий призвал не путать Бога с «сериальчиком»
Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий рассказал о правильных отношениях с богом. Своим мнением епископ поделился в рамках телепередачи «Сугубо личное» 11 ноября.

Во время интервью на телеканале «Дон 24» у Меркурия спросили, что он думает о тех, кто не ходит в церковь и не участвует в таинствах, но говорит о «боге у себя в душе». В ответ глава Донской митрополии объяснил, что так нельзя относиться к богу.

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— Человек сам себе придумывает удобного бога, который его ни о чем не спрашивает. Если он захочет к богу обратиться, он обратится, а если не захочет, этот бог в его душе будет молчать. Тогда, когда надо, он к нему пойдет постучит. Это как сериальчик. А с богом так нельзя. Бог — это всегда, постоянно на связи, — поделился митрополит. — Дай бог, чтобы какие-то обстоятельства жизненные, которые господь промыслительно пошлет в жизнь этого человека, как-то его немножечко отрезвили.

Ранее Меркурий рассказал, что нужно рекламировать на баннерах вдоль трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Религия#Церковь#Митрополит#Бог
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