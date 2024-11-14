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Posted 14 ноября, 07:00

Published 14 ноября, 07:00

Modified 14 ноября, 07:02

Updated 14 ноября, 07:02

Девять поварих нацбатальона обменяли на русских заключенных в Ростове

Судимых в Ростове поварих нацбатальона обменяли

14 ноября 2024, 07:00
Фото: mil.ru. Девять поварих нацбатальона обменяли на русских заключенных в Ростове
В Ростове обменяли девять женщин из национального батальона, который признан террористической организацией и запрещен в РФ. Решение по этому делу вынес Южный окружной военный суд в закрытом режиме, сообщают СМИ.

По информации ТАСС на 13 ноября, девять женщин работали поварихами в тылу металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Именно там и сформировался нацбатальон. Их задержали в марте 2022 года военные ДНР, когда те пытались сбежать через блок-пост на окраине города. Еще несколько человек взяли, когда они вернулись с больничного, в апреле 2022-го.

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Всего тогда задержали 24 человека, которых впоследствии судили по законам РФ. Двоих из осужденных уже обменяли. Еще один участник нацбатальона скончался в Ростове в конце июля 2024 года.

После обмена поварихами из 24 задержанных остались 12 человек.

Ранее RostovGazeta сообщала о стрелке ВСУ, которого задержали в Мариуполе

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#Евгения Волкова#ДНР#Ростов-на-Дону#Азов#Мариуполь#Ростов#Южный окружной военный суд#Нацбатальон#Террористическая организация
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