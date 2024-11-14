Судимых в Ростове поварих нацбатальона обменяли

Posted 14 ноября, 07:00
Published 14 ноября, 07:00
Modified 14 ноября, 07:02
Updated 14 ноября, 07:02
По информации ТАСС на 13 ноября, девять женщин работали поварихами в тылу металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Именно там и сформировался нацбатальон. Их задержали в марте 2022 года военные ДНР, когда те пытались сбежать через блок-пост на окраине города. Еще несколько человек взяли, когда они вернулись с больничного, в апреле 2022-го.
Всего тогда задержали 24 человека, которых впоследствии судили по законам РФ. Двоих из осужденных уже обменяли. Еще один участник нацбатальона скончался в Ростове в конце июля 2024 года.
После обмена поварихами из 24 задержанных остались 12 человек.
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