В Ростовской области умерли больше 80 младенцев

Posted 14 ноября, 04:34
Published 14 ноября, 04:34
Modified 14 ноября, 04:34
Updated 14 ноября, 04:34
По статистике ведомства за девять месяцев 2024 года, в регионе умерли 85 младенцев. Всем этим детям было меньше одного года. Однако по сравнению с 2023 годом, младенческая смертность сократилась на 19%, за тот же период прошлого года в области скончались 105 малышей.
В Ростовской области на одну тысячу родившихся детей приходится в среднем 3,5 случая младенческих смертей.
Добавим, что всего в ЮФО за это время умерли 390 младенцев. Больше всего смертей зафиксировано в Краснодарском крае — 147 детей.
До этого Екатерина Мизулина раскритиковала школы в Ростове-на-Дону из-за угроз в электронных дневниках.