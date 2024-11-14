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Posted 14 ноября, 04:34

Published 14 ноября, 04:34

Modified 14 ноября, 04:34

Updated 14 ноября, 04:34

В Ростовской области умерли 85 грудничков

В Ростовской области умерли больше 80 младенцев

14 ноября 2024, 04:34
Фото: rostovgazeta.ru. В Ростовской области умерли 85 грудничков
С января по сентябрь 2024 года в Ростовской области умерли 85 малышей в возрасте до одного года, информирует Росстат.

По статистике ведомства за девять месяцев 2024 года, в регионе умерли 85 младенцев. Всем этим детям было меньше одного года. Однако по сравнению с 2023 годом, младенческая смертность сократилась на 19%, за тот же период прошлого года в области скончались 105 малышей.

В Ростовской области на одну тысячу родившихся детей приходится в среднем 3,5 случая младенческих смертей.

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Добавим, что всего в ЮФО за это время умерли 390 младенцев. Больше всего смертей зафиксировано в Краснодарском крае — 147 детей.

До этого Екатерина Мизулина раскритиковала школы в Ростове-на-Дону из-за угроз в электронных дневниках.

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#Регина Симакова#Общество#Ростовская область#Дети#Статистика#Гибель ребенка#Младенческая смертность#Младенцы
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