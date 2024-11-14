В Ростовской области умерли больше 80 младенцев

По статистике ведомства за девять месяцев 2024 года, в регионе умерли 85 младенцев. Всем этим детям было меньше одного года. Однако по сравнению с 2023 годом, младенческая смертность сократилась на 19%, за тот же период прошлого года в области скончались 105 малышей.