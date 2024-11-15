Жители многоэтажек в Ростовской области смогут сократить сроки капремонта

Posted 15 ноября, 09:07
Published 15 ноября, 09:07
Modified 15 ноября, 09:09
Updated 15 ноября, 09:09
Менять сроки капремонта теперь смогут не только собственники жилья в многоквартирных домах, но и муниципальные образования и областные органы власти.
«Ранее программа капитального ремонта была незыблема. Её можно было передвинуть только в сторону увеличения времени», — отметил первый зампредседателя Заксобрания региона Сергей Михалев.
Теперь жильцы, по решению общего собрания, и власти смогут провести техническое обследование дома и с учётом этого обследования вносить изменения в краткосрочную программу капремонта.