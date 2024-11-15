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Posted 15 ноября, 09:07

Published 15 ноября, 09:07

Modified 15 ноября, 09:09

Updated 15 ноября, 09:09

Жители многоэтажек в Ростовской области смогут сократить сроки капремонта

Жители многоэтажек в Ростовской области смогут сократить сроки капремонта

15 ноября 2024, 09:07
Фото: 1MI. Жители многоэтажек в Ростовской области смогут сократить сроки капремонта
Жители многоквартирных домов в Ростовской области получают право изменения сроков капитального ремонта, подробностями поделились в Заксобрании региона.

Менять сроки капремонта теперь смогут не только собственники жилья в многоквартирных домах, но и муниципальные образования и областные органы власти.

«Ранее программа капитального ремонта была незыблема. Её можно было передвинуть только в сторону увеличения времени», — отметил первый зампредседателя Заксобрания региона Сергей Михалев.

Теперь жильцы, по решению общего собрания, и власти смогут провести техническое обследование дома и с учётом этого обследования вносить изменения в краткосрочную программу капремонта.

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Ранее RostovGazeta разобралась, почему ростовчане не довольны капремонтом многоквартирных домов.

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