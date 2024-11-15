Книжные танцы, криминал и «Час суда»: что посетить в Ростове 16 и 17 ноября

16 ноября в центре «Степь» пройдёт открытая лекция «Час суда» (12+). Её прочитает искусствовед Алексей Николаев. Он расскажет, какая связь существует между судом и искусством. «У судебных процессов есть собственный изобразительный жанр и целый ряд интереснейших историй, когда юридической системе требовалось определить — искусство перед ней или что-то непотребное. К тому же художники тоже люди, и им случалось оказаться в здании суда, иногда по самым необычным поводам», — говорится в афише к мероприятию. Посетить лекцию можно за 600 рублей.