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Posted 15 ноября, 08:16

Published 15 ноября, 08:16

Modified 15 ноября, 08:19

Updated 15 ноября, 08:19

Книжные танцы, криминал и «Час суда»: что посетить в Ростове 16 и 17 ноября

Книжные танцы, криминал и «Час суда»: что посетить в Ростове 16 и 17 ноября

15 ноября 2024, 08:16
Фото: rostovgazeta.ru. Книжные танцы, криминал и «Час суда»: что посетить в Ростове 16 и 17 ноября
На предстоящих выходных в Ростове запланированы экскурсии, мастер-класс по танцам, лекция об искусстве и концерты. В кинотеатрах покажут новинки проката и великую классику. Подробнее о мероприятиях в городе читайте в афише от RostovGazeta.

Концерты

На «Кроп-Арене» 16 ноября выступят АК-47 и TGK (18+). Легенды русского рэпа отправились в совместный тур. Стоимость билета на их выступление составит 2 500 — 2 800 рублей.

17 ноября в Ростове выступит актёр Сергей Гармаш с эстрадно-симфоническим оркестром (6+). Великого актёра легко узнать по его уникальному голосу. На сцене Конгресс-холл ДГТУ артист прочитает под аккомпанемент оркестра сказку Бориса Шергина «Волшебное кольцо». Билетов на выступление Сергея Гармаша почти не осталось, их стоимость варьируется от 2 500 до 5 000 рублей.

17 ноября в Ростове выступит актёр Сергей Гармаш с эстрадно-симфоническим оркестром (6+).17 ноября в Ростове выступит актёр Сергей Гармаш с эстрадно-симфоническим оркестром (6+).
17 ноября в Ростове выступит актёр Сергей Гармаш с эстрадно-симфоническим оркестром (6+).. Фото: Roman Boldyrev/cc by sa 4.0/wikimedia.org
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Кино

В прокат вышел отечественный фильм «Про мою маму и про меня» (12+) с Нонной Гришаевой в главной роли. События трагикомедии разворачиваются в СССР 1970-г годов. Главная героиня фильма, школьница Лена, развивает свой писательский талант. Её мама работает в документальном кино, и у неё — свои проблемы и мечты. Переходный возраст дочери совпадает с кризисом среднего возраста матери. «История их трогательных взаимоотношений рассказана с доброй улыбкой и нотами грусти», — говорят авторы фильма.

Также в кино в рамках ретроспективы покажут фильм «Конформист» (18+) великого режиссёра Бернардо Бертолуччи. По сюжету, доктор Марчелло Клеричи, вынужденный жить в фашистской Италии, получает от властей приказ отправиться во Францию и организовать там ликвидацию итальянского профессора-антифашиста. Выполняя задание, Марчелло понимает сходство государственного насилия с тем насилием, жертвой которого он стал в детстве.

С детьми можно сходить на добрый и весёлый фильм «Академия четвероногих» (6+). Главный герой комедии — неудачливый воспитатель собак Паскуале, который решает открыть собственную школу дрессировки. Из-за ошибки при печати рекламных листовок вместо собак на пороге школы оказываются озорные… дети! К счастью, очень быстро это недоразумение превращается в весёлое приключение.

«Академия четвероногих» (6+)«Академия четвероногих» (6+)
«Академия четвероногих» (6+). Фото: Реж. Андреа Джублин, 2024 г/«Кинопоиск»
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Экскурсии, лекция и мастер-класс

16 ноября в центре «Степь» пройдёт открытая лекция «Час суда» (12+). Её прочитает искусствовед Алексей Николаев. Он расскажет, какая связь существует между судом и искусством. «У судебных процессов есть собственный изобразительный жанр и целый ряд интереснейших историй, когда юридической системе требовалось определить — искусство перед ней или что-то непотребное. К тому же художники тоже люди, и им случалось оказаться в здании суда, иногда по самым необычным поводам», — говорится в афише к мероприятию. Посетить лекцию можно за 600 рублей.

«Книжные танцы» (12+) пройдут 16 ноября в городской библиотеке имени Горького. Авторы мастер-класса обещают, что его участники за один час освоят уникальный язык танца. Через литературные описания танцев каждый будет создавать свой уникальный мир танца, включающий текст, музыку и движение. Литературовед подберёт важные эпизоды танцев, а хореограф покажет танец в своём исполнении, а затем приобщит каждого к воссозданию книжного танца. Стоимость мастер-класса — 300 рублей.

«Книжные танцы» (12+) пройдут 16 ноября в городской библиотеке имени Горького«Книжные танцы» (12+) пройдут 16 ноября в городской библиотеке имени Горького
«Книжные танцы» (12+) пройдут 16 ноября в городской библиотеке имени Горького. Фото: rostovgazeta.ru

17 ноября пройдёт экскурсионная прогулка «„Ростов-папа“ — громкие преступления прошлого» (14+). Краеведы расскажут о криминальном прошлом города: ограблении банков, фальшивомонетничестве, кражах, тюрьмах, притонах, публичных домах и многом другом. Прогулки стартуют от Площади Советов каждый час с девяти утра до восьми вечера.

В этот же день 17 ноября прогулки по городу проведёт краевед Геннадий Крольман. В 11:00 запланирована экскурсия «Ростовские двери и где они обитают». Уникальные дореволюционные двери — одна из главных архитектурных ценностей Ростова. Речь на экскурсии будет идти не только о дверях, но и о других артефактах прошлого на улицах города. В 15:00 Крольман проведёт прогулки по Нахичевани, расскажет о жизни огромного базара, ушедших храмах, дореволюционных клубах и многом другом. Посетить прогулки можно по свободной цене.

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