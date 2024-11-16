«Для безопасности приняты все меры»: названа причина скопления силовиков в Батайске

Posted 16 ноября, 18:06
Published 16 ноября, 18:06
Modified 16 ноября, 18:07
Updated 16 ноября, 18:07
Жители города сообщили, что в центральном парке имени Ленина с утра собралось большое количество силовиков. Кинологи и минёры изучали кусты и подземные люки. Петардами отгоняли бродячих собак.
Вскоре выяснилось, что в Батайске прошла торжественная отправка призывников срочной службы.
«Сегодня в Батайске состоится торжественная отправка призывников срочной службы. Для обеспечения их безопасности приняты все меры», — объяснил скопление силовиков в центре города глава администрации Роман Волошин.
200 новобранцев из Ростовской области, а также ДНР и ЛНР проследовали к местам несения службы. На мероприятии присутствовали врио губернатора Юрий Слюсарь и военком Ростовской области Игорь Егоров.