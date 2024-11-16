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Posted 16 ноября, 18:06

Published 16 ноября, 18:06

Modified 16 ноября, 18:07

Updated 16 ноября, 18:07

В Батайске состоялась торжественная отправка призывников срочной службы

«Для безопасности приняты все меры»: названа причина скопления силовиков в Батайске

16 ноября 2024, 18:06
Фото: Правительство Ростовской области. В Батайске состоялась торжественная отправка призывников срочной службы

Из Ростовской области на военную службу отправили солдат-срочников

В Батайске состоялась торжественная отправка призывников срочной службы, сообщили в администрации города.

Жители города сообщили, что в центральном парке имени Ленина с утра собралось большое количество силовиков. Кинологи и минёры изучали кусты и подземные люки. Петардами отгоняли бродячих собак.

Бродячих собак разгоняют петардами рядом с администрацией Батайска
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Вскоре выяснилось, что в Батайске прошла торжественная отправка призывников срочной службы.

«Сегодня в Батайске состоится торжественная отправка призывников срочной службы. Для обеспечения их безопасности приняты все меры», — объяснил скопление силовиков в центре города глава администрации Роман Волошин.

200 новобранцев из Ростовской области, а также ДНР и ЛНР проследовали к местам несения службы. На мероприятии присутствовали врио губернатора Юрий Слюсарь и военком Ростовской области Игорь Егоров.

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