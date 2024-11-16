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Военком Ростовской области Игорь Егоров

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«Для безопасности приняты все меры»: названа причина скопления силовиков в Батайске
16 ноября, 18:06
Ростовским призывникам предлагают год контрактной службы вместо срочной
1 октября, 09:45
Военком рассказал, куда отправят служить призывников из Ростовской области
1 октября, 08:49
«База есть»: военком рассказал, когда в Ростовской области ждать электронные повестки
1 октября, 08:46
Власти Ростовской области рассказали, что изменилось в осеннем призыве 2024 года
1 октября, 08:30
2023
Ростовчане пожаловались на колоссальные очереди в городские военкоматы
2 октября 2023, 17:24
Неявка в военкомат будет стоить жителям Ростовской области до 30 тысяч рублей
2 октября 2023, 16:34
В Ростовской области не станут рассылать электронные повестки в осенний призыв
2 октября 2023, 15:28
Военком Ростовской области Игорь Егоров рассказал о второй волне мобилизации
Военком Ростовской области Игорь Егоров прокомментировал возможность второй волны мобилизации, об этом он рассказал в эфире радио «КП-Ростов-на-Дону».
20 апреля 2023, 15:55

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