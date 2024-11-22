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Posted 22 ноября, 11:39

Published 22 ноября, 11:39

Modified 22 ноября, 11:41

Updated 22 ноября, 11:41

Слюсарь намерен разобраться с проектом скоростного трамвая в Ростове

Слюсарь намерен разобраться с проектом скоростного трамвая в Ростове

22 ноября 2024, 11:39
Фото: donland.ru. Слюсарь намерен разобраться с проектом скоростного трамвая в Ростове
Врио губернатора Юрий Слюсарь намерен разобраться со всеми вопросами строительства скоростного трамвая в Ростове, речь об этом зашла на выставке «Транспорт России».

Глава региона отказался напрямую отвечать на вопросы о реализации проекта. Он сказал, что существуют «нюансы», с которыми ему только предстоит разобраться. Юрий Слюсарь намерен изучать маршруты, которые охватит будущий скоростной трамвай в Ростове, и последствия этого проекта для города в целом.

«По поводу трамвая — это отдельная история. Я пока на этом этапе не могу прокомментировать», — заключил врио губернатора Ростовской области.

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Тема развития скоростных трамваев в регионе — одна из самых наболевших. Разобраться с реализацией таких проектов Юрия Слюсаря после вступления в должность просили сами жители Ростовской области.

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