Слюсарь намерен разобраться с проектом скоростного трамвая в Ростове

Posted 22 ноября, 11:39
Published 22 ноября, 11:39
Modified 22 ноября, 11:41
Updated 22 ноября, 11:41
Глава региона отказался напрямую отвечать на вопросы о реализации проекта. Он сказал, что существуют «нюансы», с которыми ему только предстоит разобраться. Юрий Слюсарь намерен изучать маршруты, которые охватит будущий скоростной трамвай в Ростове, и последствия этого проекта для города в целом.
«По поводу трамвая — это отдельная история. Я пока на этом этапе не могу прокомментировать», — заключил врио губернатора Ростовской области.
Тема развития скоростных трамваев в регионе — одна из самых наболевших. Разобраться с реализацией таких проектов Юрия Слюсаря после вступления в должность просили сами жители Ростовской области.