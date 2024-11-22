Слюсарь намерен разобраться с проектом скоростного трамвая в Ростове

Глава региона отказался напрямую отвечать на вопросы о реализации проекта. Он сказал, что существуют «нюансы», с которыми ему только предстоит разобраться. Юрий Слюсарь намерен изучать маршруты, которые охватит будущий скоростной трамвай в Ростове, и последствия этого проекта для города в целом.