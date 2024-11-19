Ожидание/реальность: как должен был выглядеть Ростов будущего и что из этого вышло

Posted 19 ноября, 09:52
Published 19 ноября, 09:52
Modified 19 ноября, 10:13
Updated 19 ноября, 10:13
30 октября 2007 года председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Попов подписал постановление «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года». Через четыре года документ актуализировали. Теперь, когда все сроки вышли, а в регионе сменились три губернатора, пора подвести итоги реализации стратегии и оценить достигнутые результаты.
Авторы созданной 17 лет назад концепции выделили преимущества Ростовской области, благодаря которым она может составить конкуренцию всем остальным регионам. Главными плюсами региона стали плодородная земля и мягкий климат. На 10096,7 тысячи га территории приходится 87,31% земель сельхозназначения.
Кроме того, Ростовская область имела ресурсный потенциал топливно-энергетического, строительного, теплоизоляционного, металлургического, агрохимического и рудного сырья. Особое место занимала добыча неметаллических полезных ископаемых для производства стройматериалов. Например, цемента, минеральной ваты.
Другое важнейшее геополитическое и геоэкономическое преимущество Ростовской области в те годы — расположение на границе с Украиной и ведущими регионами юга России — Ставропольским и Краснодарским краями, Волгоградской и Воронежской областями, Калмыкией. Приморское положение (Таганрогский залив Азовского моря). В столице региона располагались аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации по Южному федеральному округу (ЮФО), Южное таможенное управление, региональные офисы крупных российских и зарубежных корпораций.
Кадровая обеспеченность Ростовской области тоже входила в список преимуществ. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составляла 4 276 426 человек или почти 30% от всего населения ЮФО, две трети проживали в городах. Около 30% жителей имели среднее специальное образование, около 19% — высшее. Ростовская система высшей школы — единственная в ЮФО, имевшая разветвленную филиальную сеть, куда входили Краснодарский и Ставропольский края, республики Северо-Кавказского федерального округа. Сотня организаций выполняла научные исследования и разработки на конец 2010 года.
Гордился регион и одним из основных показателей экономической эффективности — валовым региональным продуктом (ВРП). В 2009 году он составил 556194,2 млн рублей, что позволило Ростовской области стать вторым регионом в стране после Краснодарского края по этому показателю.
Как и любому крупному игроку на геоэкономической арене, Ростовской области было над чем работать. Авторы документа отмечали неудовлетворительную динамику основных источников дохода консолидированного бюджета региона. По их мнению, областная казна в течение какого-то времени будет зависеть от внешних источников финансирования. При этом в регионе сохранялся высокий процент убыточных предприятий, низкие темпы роста доходов населения.
Еще одна серьезная проблема региона — несбалансированность и неравномерность внутриобластного социально-экономического развития. Городские округа и другие муниципальные образования Ростовской области находились на разных ступенях развития, а некоторые из них даже не дотягивали до среднеобластных показателей.
Такая же проблема наблюдалась в транспортной, инженерно-технической, социально-культурной и бытовой инфраструктурах региона.
Среди минусов Ростовской области была и неудовлетворительная структура внешнеторгового баланса. Регион экспортировал преимущественно товары с низкой добавленной стоимостью, сельхозсырье, а импортировал — товары с высокой добавленной стоимостью.
Промышленный потенциал региона тем временем деградировал. В Ростовской области, отмечали авторы концепции, основные производственные фонды критически изношены, на предприятиях используются устаревшие технологии, а система инфраструктурного обеспечения «неадекватна». Все это ограничивало производство конкурентоспособной по цене и качеству продукции. В регионе также наблюдается низкий уровень инновационной активности и неудовлетворительные темпы развития новых отраслей.
Извечная проблема южных регионов в целом и Ростовской области в частности — теневая экономика. Она объясняется низким уровнем безработицы в депрессивных районах. Однако бюджет региона при этом лишается налогов. Что касается коррупции, то она, согласно документу, процветает в сфере государственных закупок и строительстве жилья.
Проблем в транспортном комплексе набралось на целый перечень:
Нависала над Ростовской областью проблема убыли населения, усиления диспропорций на рынке труда. Эффективная борьба с монополизмом и коррупцией в строительстве могла бы стать решающим фактором снижения стоимости жилья и увеличения темпов его строительства в Ростовской области. Экология в начале XXI века также была для региона больным местом. Как говорится в стратегии, интенсивное развитие промышленности и сельского хозяйства негативно сказалось на здоровье природы области. В центре Ростова и вовсе сложилась критическая экологическая обстановка.
Согласно сценарию развития Ростовской области, к 2020 году регион должен был значительно улучшить свои социально-экономические показатели. Один из наиболее крупных проектов, который помог бы этого достигнуть, — объединение Ростовской агломерации и Восточно-Донбасской конурбации (городской агломерации с несколькими более или менее одинаковыми по размеру и значимости населенными пунктами без явного центра. — Прим. ред.). Трудовой и потребительский потенциал Ростовско-Шахтинской конурбации, инженерная инфраструктура и система жизнеобеспечения были бы значительно мощнее, чем на этих территориях по отдельности.
В 2010 году было принято решение о создании Еврорегиона «Донбасс», который объединит приграничные районы Восточного Донбасса Ростовской области, Луганскую и Донецкую области со стороны Украины. Этот регион позволил бы при помощи механизмов международного сотрудничества ускорить темпы экономического роста Ростовской области.
Чтобы Ростов стал еще более мощным управленческим, инновационно-технологическим и культурным центром в регионе, концепция предполагала создать «Ростов-СИТИ». Этот проект должен был стать мультифункциональным центром, где будут сконцентрированы региональное управление, финансовые институты, выставочно-ярмарочная деятельность, деловые, научные, культурные, образовательные и другие мероприятия.
Перспективными для развития в стратегии обозначили сферы АПК, производства транспортных средств, машин и оборудования, металлургии и производства готовых металлических изделий, легкой промышленности, строительства и производства строительных материалов, логистического комплекса, финансового сектора, туризма, медицины, образования, а также связи и информационно-коммуникационных технологий. Ожидалось, что доля продуктов под брендом «Сделано на Дону» на российском и международном рынках увеличится.
Если Ростовская область придерживалась бы инновационного сценарию развития, темп роста ВРП прогнозировался на уровне 7,3%, реальных доходов населения — примерно на 7,8% в год.
Из-за равноприближенного расположения региона к развитым странам Европы и Азии предполагалось, что Ростовская область со временем все больше обрастет международными и внешнеэкономическими связями. Дончанам же стратегия сулила значительное улучшение транспортной инфраструктуры. Планировалось построить аэрокомплекс «Южный», универсальный порт в портово-промышленной зоне «Заречная», специализированные терминалы в Азовском и других портах. Аэропорт из Ростова хотели вынести подальше от жилой застройки, в Аксайский район. Вдобавок планировалось развивать инфраструктуру аэропорта «Таганрог Южный», построить аэровокзал и присвоить ему статус международного. Авторы стратегии также заявляли о планах создать на территории Ростовской области сеть местных воздушных линий. И, конечно, запустить метро. О нем в стратегии сообщается следующее:
«Кардинальным решением проблемы улучшения дорожно-транспортной ситуации города Ростова-на-Дону должно стать строительство метрополитена, который может дать новый импульс развитию городской агломерации на более высоком качественном уровне».
В 2005–2010 годах стратегия оценивала демографические показатели региона положительно. Продолжительность жизни за пять лет увеличилась с 66,9 до 69,5 года, рождаемость повысилась на 7 тысяч человек, число умерших сократилось на 5,9 тысячи человек, а младенческая смертность — в полтора раза. Однако этого было недостаточно для заметного снижения естественной убыли населения. Такая ситуация, по мнению авторов стратегии, сложилась из-за старения населения, перехода семей на малодетность, материально-бытовых и жилищных проблем, низкого уровня жизни части дончан, невысокого уровня оплаты труда и качества медицинской помощи, ухудшения репродуктивного здоровья населения, утраты семейных ценностей, роста числа разводов, большого количества абортов.
Власти поставили перед собой задачу стабилизировать численность населения к 2016 году и создать условия для ее роста к 2020 году, а также повысить качество жизни и увеличить ожидаемую продолжительность жизни к 2016 году до 70 лет, а к 2020 году — до 72 лет.
За время действия стратегии развития региона в Ростовской области несколько раз сменилась правящая верхушка. С 2005 по 2010 год донским регионом руководил Владимир Чуб, при котором и создавалась стратегия. Затем к власти пришел Василий Голубев, который в ноябре 2024 года уступил кресло Юрию Слюсарю.
К 2020 году Ростовская область действительно превратилась в развитый бизнес-центр и культурно-промышленный кластер юга страны. Во многом на это повлияло проведение в Ростове-на-Дону матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Регион щедро проспонсировали из федерального бюджета: на эти деньги старые культурные объекты привели в порядок, наладили работу общественного транспорта, обновили дороги.
Аэропорт действительно вынесли за пределы Ростова: преемник аэровокзала на проспекте Шолохова расположился в 29 километрах от города в Аксайском районе. Территорию бывшего аэропорта начали застраивать жильем. В 2022 году глава региона Василий Голубев даже озвучивал план переноса туда части правительственных зданий.
Но многие масштабные проекты так и остались на бумаге. Самый известный из них, ставший для ростовчан «розовым замком», — это метро. Вместо подземки в Ростове решили развивать сеть городских трамваев. Запустить ее планируется в 2027 году.
«Стоимость его (метро. — Прим. ред.) строительства, которая была озвучена еще в 2010 году, составляет треть бюджета Ростовской области. Причем только на одну линию из нескольких станций. Таким образом, на появление только одной ветки метро уйдет много лет и денег», — такое мнение в 2022 году корреспонденту RostovGazeta озвучил ростовский урбанист Артемий Зайцев.
О Ростовско-Шахтинской конурбации тоже говорить рано. Этот формат предполагает отсутствие главного города, но Ростов все еще считается доминирующим. Проект «Ростов-СИТИ», который бурно обсуждался еще при Чубе, начали развивать при Голубеве, и, преимущественно, в контексте ЧМ-2018. На левом берегу Дона появились спортивные объекты, парк, торговый центр и даже жилой комплекс. Правда, реализация концепции, спонсорами которой хотели стать инвесторы из ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС», далека от изначальной задумки.
«„Ростов-Сити» в перспективе станет площадкой для локализации и концентрации банков, страховых компаний, инвестиционных фондов, региональной площадкой для биржевой торговли финансовыми активами, валютой, зерном и другими биржевыми товарами. Здесь будет создана инфраструктура для выставочно-ярмарочной деятельности, деловых, научных, культурных, образовательных и других мероприятий», — еще в 2015 году заявлял бывший замгубернатора Александр Гребенщиков.
Почти четверть объема ВРП в Ростовской области обеспечивает промышленность. Это один из самых активно развивающихся секторов донской экономики. В 2019 году Ростовская АЭС стала рекордсменом по выработке электроэнергии в России — она произвела около 33,8 млрд кВт-час. Кроме того, Ростовская область — единственный в ЮФО производитель эксплуатационного оборудования для ядерных реакторов, электровозов и бурильных труб. В регионе развивается один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной техники — завод «Ростсельмаш». В 2009 году был введен единственный в регионе завод нефтепродуктов — Новошахтинский, тогда же построен один из крупнейших в стране заводов по производству крахмалопродуктов — крахмало-паточный комбинат «Амилко».
Санкции после 2022 года вынудили многие европейские и американские компании, такие как McDonald's, IKEA, Inditex, PepsiCo, покинуть рынок Ростовской области. Сейчас регион ориентируется на сотрудничество со странами СНГ, Турцией, Египтом, Китаем, Ираном, ОАЭ.
Социально-демографические показатели с 2006 по 2020 год в Ростовской области в целом еще ухудшились. Численность населения региона снизилась на 137 с лишним тысяч человек. Но средняя продолжительность жизни к 2024 году практически оправдала ожидания стратегии и составила 73,5 года (78,5 года у женщин и 68,5 года у мужчин).
Средняя зарплата с 7568,9 рубля в 2006 году (прожиточный минимум составлял около 3,5 тысячи рублей) к 2020 году возросла до 34159,3 рубля (прожиточный минимум — около 10,5 тыс. рублей).
В случае с нереализованными проектами их реализацию можно списать на то, что запланированы они были одним губернатором, который вскоре после утверждения стратегии передал полномочия преемнику. Возможно, какие-то обещания власти все-таки сдержат, когда в должность вступит новый глава региона.
Ранее RostovGazeta писала о том, что Слюсарь потребовал нестандартных решений транспортных проблем в Ростове.