Ожидание/реальность: как должен был выглядеть Ростов будущего и что из этого вышло

Согласно сценарию развития Ростовской области, к 2020 году регион должен был значительно улучшить свои социально-экономические показатели. Один из наиболее крупных проектов, который помог бы этого достигнуть, — объединение Ростовской агломерации и Восточно-Донбасской конурбации (городской агломерации с несколькими более или менее одинаковыми по размеру и значимости населенными пунктами без явного центра. — Прим. ред.). Трудовой и потребительский потенциал Ростовско-Шахтинской конурбации, инженерная инфраструктура и система жизнеобеспечения были бы значительно мощнее, чем на этих территориях по отдельности.