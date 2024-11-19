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Posted 19 ноября, 09:52

Published 19 ноября, 09:52

Modified 19 ноября, 10:13

Updated 19 ноября, 10:13

Ожидание/реальность: как должен был выглядеть Ростов будущего?

Ожидание/реальность: как должен был выглядеть Ростов будущего и что из этого вышло

19 ноября 2024, 09:52
Фото: rostovgazeta.ru. Ожидание/реальность: как должен был выглядеть Ростов будущего?
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Редакция RostovGazeta изучила стратегию социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года, принятую в 2007-м. Что планировали развивать в регионе 17 лет назад, как за это время изменилась его экономика, с какими проблемами столкнулись власти и жители — в спецпроекте RostovGazeta.

30 октября 2007 года председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Попов подписал постановление «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года». Через четыре года документ актуализировали. Теперь, когда все сроки вышли, а в регионе сменились три губернатора, пора подвести итоги реализации стратегии и оценить достигнутые результаты.

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Какой была Ростовская область в 2006 году

Авторы созданной 17 лет назад концепции выделили преимущества Ростовской области, благодаря которым она может составить конкуренцию всем остальным регионам. Главными плюсами региона стали плодородная земля и мягкий климат. На 10096,7 тысячи га территории приходится 87,31% земель сельхозназначения.

Кроме того, Ростовская область имела ресурсный потенциал топливно-энергетического, строительного, теплоизоляционного, металлургического, агрохимического и рудного сырья. Особое место занимала добыча неметаллических полезных ископаемых для производства стройматериалов. Например, цемента, минеральной ваты.

Другое важнейшее геополитическое и геоэкономическое преимущество Ростовской области в те годы — расположение на границе с Украиной и ведущими регионами юга России — Ставропольским и Краснодарским краями, Волгоградской и Воронежской областями, Калмыкией. Приморское положение (Таганрогский залив Азовского моря). В столице региона располагались аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации по Южному федеральному округу (ЮФО), Южное таможенное управление, региональные офисы крупных российских и зарубежных корпораций.

Кадровая обеспеченность Ростовской области тоже входила в список преимуществ. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составляла 4 276 426 человек или почти 30% от всего населения ЮФО, две трети проживали в городах. Около 30% жителей имели среднее специальное образование, около 19% — высшее. Ростовская система высшей школы — единственная в ЮФО, имевшая разветвленную филиальную сеть, куда входили Краснодарский и Ставропольский края, республики Северо-Кавказского федерального округа. Сотня организаций выполняла научные исследования и разработки на конец 2010 года.

Кроме того, Ростовская область имеет ресурсный потенциал топливно-энергетического, строительного, теплоизоляционного, металлургического, агрохимического и рудного сырья.Кроме того, Ростовская область имеет ресурсный потенциал топливно-энергетического, строительного, теплоизоляционного, металлургического, агрохимического и рудного сырья.
Кроме того, Ростовская область имеет ресурсный потенциал топливно-энергетического, строительного, теплоизоляционного, металлургического, агрохимического и рудного сырья.. Фото: donland.ru

Гордился регион и одним из основных показателей экономической эффективности — валовым региональным продуктом (ВРП). В 2009 году он составил 556194,2 млн рублей, что позволило Ростовской области стать вторым регионом в стране после Краснодарского края по этому показателю.

Как и любому крупному игроку на геоэкономической арене, Ростовской области было над чем работать. Авторы документа отмечали неудовлетворительную динамику основных источников дохода консолидированного бюджета региона. По их мнению, областная казна в течение какого-то времени будет зависеть от внешних источников финансирования. При этом в регионе сохранялся высокий процент убыточных предприятий, низкие темпы роста доходов населения.

Еще одна серьезная проблема региона — несбалансированность и неравномерность внутриобластного социально-экономического развития. Городские округа и другие муниципальные образования Ростовской области находились на разных ступенях развития, а некоторые из них даже не дотягивали до среднеобластных показателей.

Такая же проблема наблюдалась в транспортной, инженерно-технической, социально-культурной и бытовой инфраструктурах региона.

Среди минусов Ростовской области была и неудовлетворительная структура внешнеторгового баланса. Регион экспортировал преимущественно товары с низкой добавленной стоимостью, сельхозсырье, а импортировал — товары с высокой добавленной стоимостью.

Регион экспортировал преимущественно товары с низкой добавленной стоимостью, сельхозсырье, а импортировал — товары с высокой добавленной стоимостью.Регион экспортировал преимущественно товары с низкой добавленной стоимостью, сельхозсырье, а импортировал — товары с высокой добавленной стоимостью.
Регион экспортировал преимущественно товары с низкой добавленной стоимостью, сельхозсырье, а импортировал — товары с высокой добавленной стоимостью.. Фото: donland.ru

Промышленный потенциал региона тем временем деградировал. В Ростовской области, отмечали авторы концепции, основные производственные фонды критически изношены, на предприятиях используются устаревшие технологии, а система инфраструктурного обеспечения «неадекватна». Все это ограничивало производство конкурентоспособной по цене и качеству продукции. В регионе также наблюдается низкий уровень инновационной активности и неудовлетворительные темпы развития новых отраслей.

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Извечная проблема южных регионов в целом и Ростовской области в частности — теневая экономика. Она объясняется низким уровнем безработицы в депрессивных районах. Однако бюджет региона при этом лишается налогов. Что касается коррупции, то она, согласно документу, процветает в сфере государственных закупок и строительстве жилья.

Проблем в транспортном комплексе набралось на целый перечень:

  • Слабый уровень развития логистики (отсутствие глобальных логистических операторов, неразвитость логистической инфраструктуры и др.);
  • Недостаточный уровень транспортной связанности с Краснодарским краем и Москвой;
  • Отсутствие законченных широтных полукольцевых направлений, соединяющих меридиональные в единую систему путей сообщения;
  • Отсутствие обхода Ростова-на-Дону (северного, западного и южного) и других городов Ростовской области трассами федеральных магистральных путей сообщения, что приводит к прохождению транзитных потоков через территории городов;
  • Исчерпание пропускной способности приграничных таможенных переходов и подводящих к ним путей сообщения;
  • Наличие мостов и путепроводов в неудовлетворительном состоянии на трассах федеральных и основных автомобильных дорог;
  • Наличие однопутных железных дорог на ряде направлений, среди которых Краснодар — Волгоград, Куберле — Морозовск, Батайск — Сальск;
  • Отсутствие электрификации на магистральных линиях Лихая — Волгоград, Морозовск — Куберле, Батайск — Сальск.
Проблем в транспортном комплексе набралось на целый переченьПроблем в транспортном комплексе набралось на целый перечень
Проблем в транспортном комплексе набралось на целый перечень. Фото: 1MI
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Нависала над Ростовской областью проблема убыли населения, усиления диспропорций на рынке труда. Эффективная борьба с монополизмом и коррупцией в строительстве могла бы стать решающим фактором снижения стоимости жилья и увеличения темпов его строительства в Ростовской области. Экология в начале XXI века также была для региона больным местом. Как говорится в стратегии, интенсивное развитие промышленности и сельского хозяйства негативно сказалось на здоровье природы области. В центре Ростова и вовсе сложилась критическая экологическая обстановка.

Какой образ будущего Ростова рисовала стратегия?

Согласно сценарию развития Ростовской области, к 2020 году регион должен был значительно улучшить свои социально-экономические показатели. Один из наиболее крупных проектов, который помог бы этого достигнуть, — объединение Ростовской агломерации и Восточно-Донбасской конурбации (городской агломерации с несколькими более или менее одинаковыми по размеру и значимости населенными пунктами без явного центра. — Прим. ред.). Трудовой и потребительский потенциал Ростовско-Шахтинской конурбации, инженерная инфраструктура и система жизнеобеспечения были бы значительно мощнее, чем на этих территориях по отдельности.

В 2010 году было принято решение о создании Еврорегиона «Донбасс», который объединит приграничные районы Восточного Донбасса Ростовской области, Луганскую и Донецкую области со стороны Украины. Этот регион позволил бы при помощи механизмов международного сотрудничества ускорить темпы экономического роста Ростовской области.

Этот регион позволил бы при помощи механизмов международного сотрудничества ускорить темпы экономического роста Ростовской области.Этот регион позволил бы при помощи механизмов международного сотрудничества ускорить темпы экономического роста Ростовской области.
Этот регион позволил бы при помощи механизмов международного сотрудничества ускорить темпы экономического роста Ростовской области.. Фото: donland.ru

Чтобы Ростов стал еще более мощным управленческим, инновационно-технологическим и культурным центром в регионе, концепция предполагала создать «Ростов-СИТИ». Этот проект должен был стать мультифункциональным центром, где будут сконцентрированы региональное управление, финансовые институты, выставочно-ярмарочная деятельность, деловые, научные, культурные, образовательные и другие мероприятия.

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Перспективными для развития в стратегии обозначили сферы АПК, производства транспортных средств, машин и оборудования, металлургии и производства готовых металлических изделий, легкой промышленности, строительства и производства строительных материалов, логистического комплекса, финансового сектора, туризма, медицины, образования, а также связи и информационно-коммуникационных технологий. Ожидалось, что доля продуктов под брендом «Сделано на Дону» на российском и международном рынках увеличится.

Если Ростовская область придерживалась бы инновационного сценарию развития, темп роста ВРП прогнозировался на уровне 7,3%, реальных доходов населения — примерно на 7,8% в год.

Из-за равноприближенного расположения региона к развитым странам Европы и Азии предполагалось, что Ростовская область со временем все больше обрастет международными и внешнеэкономическими связями. Дончанам же стратегия сулила значительное улучшение транспортной инфраструктуры. Планировалось построить аэрокомплекс «Южный», универсальный порт в портово-промышленной зоне «Заречная», специализированные терминалы в Азовском и других портах. Аэропорт из Ростова хотели вынести подальше от жилой застройки, в Аксайский район. Вдобавок планировалось развивать инфраструктуру аэропорта «Таганрог Южный», построить аэровокзал и присвоить ему статус международного. Авторы стратегии также заявляли о планах создать на территории Ростовской области сеть местных воздушных линий. И, конечно, запустить метро. О нем в стратегии сообщается следующее:

«Кардинальным решением проблемы улучшения дорожно-транспортной ситуации города Ростова-на-Дону должно стать строительство метрополитена, который может дать новый импульс развитию городской агломерации на более высоком качественном уровне».
Вдобавок планировалось развивать инфраструктуру аэропорта «Таганрог Южный», построить аэровокзал и присвоить ему статус международного.Вдобавок планировалось развивать инфраструктуру аэропорта «Таганрог Южный», построить аэровокзал и присвоить ему статус международного.
Вдобавок планировалось развивать инфраструктуру аэропорта «Таганрог Южный», построить аэровокзал и присвоить ему статус международного.. Фото: donland.ru

В 2005–2010 годах стратегия оценивала демографические показатели региона положительно. Продолжительность жизни за пять лет увеличилась с 66,9 до 69,5 года, рождаемость повысилась на 7 тысяч человек, число умерших сократилось на 5,9 тысячи человек, а младенческая смертность — в полтора раза. Однако этого было недостаточно для заметного снижения естественной убыли населения. Такая ситуация, по мнению авторов стратегии, сложилась из-за старения населения, перехода семей на малодетность, материально-бытовых и жилищных проблем, низкого уровня жизни части дончан, невысокого уровня оплаты труда и качества медицинской помощи, ухудшения репродуктивного здоровья населения, утраты семейных ценностей, роста числа разводов, большого количества абортов.

Власти поставили перед собой задачу стабилизировать численность населения к 2016 году и создать условия для ее роста к 2020 году, а также повысить качество жизни и увеличить ожидаемую продолжительность жизни к 2016 году до 70 лет, а к 2020 году — до 72 лет.

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Чего удалось добиться?

За время действия стратегии развития региона в Ростовской области несколько раз сменилась правящая верхушка. С 2005 по 2010 год донским регионом руководил Владимир Чуб, при котором и создавалась стратегия. Затем к власти пришел Василий Голубев, который в ноябре 2024 года уступил кресло Юрию Слюсарю.

К 2020 году Ростовская область действительно превратилась в развитый бизнес-центр и культурно-промышленный кластер юга страны. Во многом на это повлияло проведение в Ростове-на-Дону матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. Регион щедро проспонсировали из федерального бюджета: на эти деньги старые культурные объекты привели в порядок, наладили работу общественного транспорта, обновили дороги.

Во многом на это повлияло проведение в Ростове-на-Дону матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.Во многом на это повлияло проведение в Ростове-на-Дону матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.
Во многом на это повлияло проведение в Ростове-на-Дону матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года.. Фото: donland.ru

Аэропорт действительно вынесли за пределы Ростова: преемник аэровокзала на проспекте Шолохова расположился в 29 километрах от города в Аксайском районе. Территорию бывшего аэропорта начали застраивать жильем. В 2022 году глава региона Василий Голубев даже озвучивал план переноса туда части правительственных зданий.

Но многие масштабные проекты так и остались на бумаге. Самый известный из них, ставший для ростовчан «розовым замком», — это метро. Вместо подземки в Ростове решили развивать сеть городских трамваев. Запустить ее планируется в 2027 году.

«Стоимость его (метро. — Прим. ред.) строительства, которая была озвучена еще в 2010 году, составляет треть бюджета Ростовской области. Причем только на одну линию из нескольких станций. Таким образом, на появление только одной ветки метро уйдет много лет и денег», — такое мнение в 2022 году корреспонденту RostovGazeta озвучил ростовский урбанист Артемий Зайцев.

О Ростовско-Шахтинской конурбации тоже говорить рано. Этот формат предполагает отсутствие главного города, но Ростов все еще считается доминирующим. Проект «Ростов-СИТИ», который бурно обсуждался еще при Чубе, начали развивать при Голубеве, и, преимущественно, в контексте ЧМ-2018. На левом берегу Дона появились спортивные объекты, парк, торговый центр и даже жилой комплекс. Правда, реализация концепции, спонсорами которой хотели стать инвесторы из ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС», далека от изначальной задумки.

На левом берегу Дона появились спортивные объекты, парк, торговый центр и даже жилой комплекс.На левом берегу Дона появились спортивные объекты, парк, торговый центр и даже жилой комплекс.
На левом берегу Дона появились спортивные объекты, парк, торговый центр и даже жилой комплекс.. Фото: 1MI
Сразу два подземных перехода появятся рядом со старым аэропортом в Ростове
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«„Ростов-Сити» в перспективе станет площадкой для локализации и концентрации банков, страховых компаний, инвестиционных фондов, региональной площадкой для биржевой торговли финансовыми активами, валютой, зерном и другими биржевыми товарами. Здесь будет создана инфраструктура для выставочно-ярмарочной деятельности, деловых, научных, культурных, образовательных и других мероприятий», — еще в 2015 году заявлял бывший замгубернатора Александр Гребенщиков.

Почти четверть объема ВРП в Ростовской области обеспечивает промышленность. Это один из самых активно развивающихся секторов донской экономики. В 2019 году Ростовская АЭС стала рекордсменом по выработке электроэнергии в России — она произвела около 33,8 млрд кВт-час. Кроме того, Ростовская область — единственный в ЮФО производитель эксплуатационного оборудования для ядерных реакторов, электровозов и бурильных труб. В регионе развивается один из крупнейших в мире производителей сельскохозяйственной техники — завод «Ростсельмаш». В 2009 году был введен единственный в регионе завод нефтепродуктов — Новошахтинский, тогда же построен один из крупнейших в стране заводов по производству крахмалопродуктов — крахмало-паточный комбинат «Амилко».

Санкции после 2022 года вынудили многие европейские и американские компании, такие как McDonald's, IKEA, Inditex, PepsiCo, покинуть рынок Ростовской области. Сейчас регион ориентируется на сотрудничество со странами СНГ, Турцией, Египтом, Китаем, Ираном, ОАЭ.

Санкции после 2022 года вынудили многие европейские и американские компании, такие как McDonald's, IKEA, Inditex, PepsiCo, покинуть рынок Ростовской области.Санкции после 2022 года вынудили многие европейские и американские компании, такие как McDonald's, IKEA, Inditex, PepsiCo, покинуть рынок Ростовской области.
Санкции после 2022 года вынудили многие европейские и американские компании, такие как McDonald's, IKEA, Inditex, PepsiCo, покинуть рынок Ростовской области.. Фото: donland.ru

Социально-демографические показатели с 2006 по 2020 год в Ростовской области в целом еще ухудшились. Численность населения региона снизилась на 137 с лишним тысяч человек. Но средняя продолжительность жизни к 2024 году практически оправдала ожидания стратегии и составила 73,5 года (78,5 года у женщин и 68,5 года у мужчин).

Средняя зарплата с 7568,9 рубля в 2006 году (прожиточный минимум составлял около 3,5 тысячи рублей) к 2020 году возросла до 34159,3 рубля (прожиточный минимум — около 10,5 тыс. рублей).

В случае с нереализованными проектами их реализацию можно списать на то, что запланированы они были одним губернатором, который вскоре после утверждения стратегии передал полномочия преемнику. Возможно, какие-то обещания власти все-таки сдержат, когда в должность вступит новый глава региона.

Ранее RostovGazeta писала о том, что Слюсарь потребовал нестандартных решений транспортных проблем в Ростове.

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#Анна Ивченко#Общество#Город#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Стратегическая программа#Стратегическое планирование
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