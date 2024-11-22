Стотысячный город в Ростовской области остаётся без воды вторые сутки. Что произошло?

Posted 22 ноября, 08:33
Published 22 ноября, 08:33
Modified 22 ноября, 08:35
Updated 22 ноября, 08:35
Авария произошла на магистральном водоводе на улице Налбалдяна в Новошахтинске. Из-за устранения её последствий город и близлежащие посёлки ЖБК и Новая Соколовка остались без водоснабжения.
По словам аварийных служб, в работах на водоводе участвуют две бригады и две единицы техники.
Изначально решить проблему обещали к раннему утру 22 ноября. Но работы завершили только к обеду. Сейчас проходит опрессовка системы.
Для жителей организовали подвод воды по заявкам. Звонить можно по телефонам 8 929 814 56 45 или 2-52-56.
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