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Posted 22 ноября, 08:33

Published 22 ноября, 08:33

Modified 22 ноября, 08:35

Updated 22 ноября, 08:35

Стотысячный город в Ростовской области остаётся без воды вторые сутки. Что произошло?

Стотысячный город в Ростовской области остаётся без воды вторые сутки. Что произошло?

22 ноября 2024, 08:33
Фото: donland.ru. Стотысячный город в Ростовской области остаётся без воды вторые сутки. Что произошло?

Стотысячный город и посёлки в Ростовской области остаются без воды вторые сутки

Новошахтинск в Ростовской области остался без водоснабжения из-за аварии, сообщил глава городской администрации Сергей Бондаренко.

Авария произошла на магистральном водоводе на улице Налбалдяна в Новошахтинске. Из-за устранения её последствий город и близлежащие посёлки ЖБК и Новая Соколовка остались без водоснабжения.

По словам аварийных служб, в работах на водоводе участвуют две бригады и две единицы техники.

Изначально решить проблему обещали к раннему утру 22 ноября. Но работы завершили только к обеду. Сейчас проходит опрессовка системы.

Для жителей организовали подвод воды по заявкам. Звонить можно по телефонам 8 929 814 56 45 или 2-52-56.

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Ранее RostovGazeta рассказала, что делать жителям Ростовской области, если нет отопления и горячей воды.

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