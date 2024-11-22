rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 05:12

Published 22 ноября, 05:12

Modified 22 ноября, 05:14

Updated 22 ноября, 05:14

Юрий Слюсарь рассказал, как наладит работу транспорта в Ростовской области

Юрий Слюсарь собрался бороться с вопиющим безобразием в Ростовской области

22 ноября 2024, 05:12
Фото: 1MI. Юрий Слюсарь рассказал, как наладит работу транспорта в Ростовской области

Юрий Слюсарь рассказал, как наладит работу транспорта в Ростовской области

Врио главы региона заявил о вопиющих случаях, связанных с регулярностью пассажироперевозок. Юрий Слюсарь намерен решить проблему как можно скорее. Как именно это будет происходить, сообщает правительство Ростовской области.

В первую очередь в регионе планируют реализовать программы на региональном уровне, инициировать новые и принять участие в федеральных программах, связанных с развитием транспортное отрасли.

Нужно готовить на федеральный уровень инициативы по развитию транспортной отрасли Ростовской области, считает временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Акцент должен быть сделан на рынке грузовых и пассажирских перевозок.

— Состояние транспортной отрасли предполагает, что многое предстоит еще сделать — с акцентом на рынок перевозок, — рассказал Юрий Слюсарь, комментируя итоги работы на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России».
Слюсарь потребовал нестандартных решений транспортных проблем в Ростове
Узнать подробнее

Отдельное внимание уделят проектам с федеральным центром, например, расширению трассы М-4 «Дон». Что касается транспортных компаний, получающих бюджетные деньги, они должны отвечать повышать качество услуг для пассажиров.

После массовых жалоб в telegram-канале Юрий Слюсарь лично проверил, как обстоят дела с автобусами. Следом после этого он отправил кататься на общественном транспорте главу администрации и министра ЖКХ, чтобы те тоже оценили ситуацию. Проблему с пассажирским транспортом врио главы региона намерен устранить быстро.

Недавно Юрий Слюсарь отреагировал и на жалобы из-за мусора. Он посетил город Шахты, где появлялись свалочные очаги по всему городу. Позже оказалось, что подобные проблемы наблюдаются почти в каждом районе Ростовской области.

Читайте также:
На общественный транспорт в Ростовской области выделят 7,6 млрд рублейИтоги дня: в Ростовской области у трассы взорвался дрон, а власти опасаются ракетИтоги недели: на Дону массово уволились судьи, а чиновников отправили по автобусам
#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт#Программы#Юрий Слюсарь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика