Юрий Слюсарь собрался бороться с вопиющим безобразием в Ростовской области

После массовых жалоб в telegram-канале Юрий Слюсарь лично проверил, как обстоят дела с автобусами. Следом после этого он отправил кататься на общественном транспорте главу администрации и министра ЖКХ, чтобы те тоже оценили ситуацию. Проблему с пассажирским транспортом врио главы региона намерен устранить быстро.