Юрий Слюсарь собрался бороться с вопиющим безобразием в Ростовской области

Posted 22 ноября, 05:12
Published 22 ноября, 05:12
Modified 22 ноября, 05:14
Updated 22 ноября, 05:14
В первую очередь в регионе планируют реализовать программы на региональном уровне, инициировать новые и принять участие в федеральных программах, связанных с развитием транспортное отрасли.
Нужно готовить на федеральный уровень инициативы по развитию транспортной отрасли Ростовской области, считает временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь. Акцент должен быть сделан на рынке грузовых и пассажирских перевозок.
— Состояние транспортной отрасли предполагает, что многое предстоит еще сделать — с акцентом на рынок перевозок, — рассказал Юрий Слюсарь, комментируя итоги работы на XVIII Международном форуме и выставке «Транспорт России».
Отдельное внимание уделят проектам с федеральным центром, например, расширению трассы М-4 «Дон». Что касается транспортных компаний, получающих бюджетные деньги, они должны отвечать повышать качество услуг для пассажиров.
После массовых жалоб в telegram-канале Юрий Слюсарь лично проверил, как обстоят дела с автобусами. Следом после этого он отправил кататься на общественном транспорте главу администрации и министра ЖКХ, чтобы те тоже оценили ситуацию. Проблему с пассажирским транспортом врио главы региона намерен устранить быстро.
Недавно Юрий Слюсарь отреагировал и на жалобы из-за мусора. Он посетил город Шахты, где появлялись свалочные очаги по всему городу. Позже оказалось, что подобные проблемы наблюдаются почти в каждом районе Ростовской области.