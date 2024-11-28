Стартовал второй сезон конкурса «Лидеры России. Политика»

Posted 28 ноября, 08:46
Published 28 ноября, 08:46
Modified 28 ноября, 08:48
Updated 28 ноября, 08:48
Конкурс реализуется в рамках выполнения поручения президента по формированию системы социальных лифтов для активных жителей России при поддержке Президентской академии и Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Программа позволяет всем желающим изменить жизнь и реализовать себя в различных сферах: в госструктуре, законотворческой и общественной деятельности, крупных корпорациях.
По словам Сергея Кириенко, за последние годы систему социальных лифтов удалось запустить в виде ряда различных инициатив для руководителей и экспертов в сфере муниципального и госуправления, экономики, социального проектирования. Ежегодно в них принимают участие сотни тысяч человек.
Руководство страны регулярно поддерживает привлечение к таким инициативам ветеранов спецоперации. Например, недавно появился проект «Время героев», объявленный президентом в послании Федеральному Собранию. Участники СВО могут получить руководящие должности, обучившись по магистерской программе в Высшей школы госуправления Президентской академии. После первого потока программы пост руководителя получили свыше десятка человек.
Некоторые участники этой программы стали депутатами. Кавалер трех орденов Мужества Евгений Чинцов возглавил нижегородскую Гордуму, Герой России Роман Кулаков вошел в состав парламента Севастополя.
— То есть активное участие принимают ветераны СВО. Думаю, в новом сезоне конкурса «Лидеры России. Политика» это тоже будет так, — отметил заместитель руководителя администрации президента России.
Конкурс «Лидеры России. Политика» тоже постоянно обновляется. Это позволяет ему становиться еще эффективнее и полезнее для страны. В этот раз организаторы учли временные рамки, которых не хватило в прошлом сезоне для отбора и обучения. Теперь конкурс стартует не за год, а за пару лет до выборов в Госдуму. А программа обучения продлится более трех месяцев.
С помощью конкурса отберут самых перспективных общественно-политических лидеров и обеспечат их компетенциями и навыками, которые потребуются для избрания в Госдуму, Заксобрания или для карьеры в госуправлении и так далее.
Организатором выступает президентская платформа «Россия — страна возможностей». Первый сезон «Лидеры России. Политика» уже доказал эффективность и востребованность проекта. Поэтому новый конкурс основывается на его методической базе.
— Тогда нам удалось найти и подготовить к дальнейшей работе целый ряд лидеров, многие из которых уже стали хорошо известны и в России, и за рубежом, — подчеркнул гендиректор платформы «Россия — страна возможностей», ректор президентской академии Алексей Комиссаров. — В этот раз мы рассчитываем добиться еще больших результатов.
По итогам первого сезона конкурса объявили 49 победителей. В том числе 18 стали депутатами Госдумы, по два человека — членами Совета Федерации и городских советов депутатов. Трое заняли место в региональных Законодательных Собраниях. Еще 17 человек получили новые должности в других структурах.
Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться и пройти тест онлайн. При отборе будут учитывать лидерский потенциал и знания о России. Затем лучших из лучших пригласят на очный этап, где во время испытаний определят финалистов проекта. Победители смогут получить новые знания и навыки в ходе образовательной программе развития общественно-политических деятелей. Ее подготовили Мастерская управления «Сенеж» и Высшая школа госуправления президентской академии. Те, кто больше всего проявит себя во время обучения, получат наставника. Им может стать представитель администрации президента, правительства России, признанный политический лидер из числа руководителей Совета Федерации и Госдумы, включая первого зампредседателя Государственной Думы РФ Александра Жукова.
Первый зампредседателя Совета Федерации РФ — врио секретаря генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев отметил, что конкурс помогает укреплять политическую систему в целом и становится важным ресурсом для сотрудничества между ведущими политическими силами России.
— У нашей партии уже есть немалый позитивный опыт работы с победителями первого сезона конкурса — многие из них входят во фракцию в Госдуме, еще с двоими мы работаем в Совете Федерации, — заявил Владимир Якушев. — Именно поэтому «Единая Россия» со своей стороны максимально широко откроет окно возможностей для сотрудничества и с лучшими участниками нынешнего сезона. Со своей стороны, искренне рад буду стать одним из наставников конкурса.
Одной из ключевых особенностей конкурса в этом году станет изменение порядка определения победителей. Теперь их будут отбирать по итогам пройденного обучения, а не по результатам конкурса.
— Это обучение для реальной жизни, для эффективной работы. Для победы, — поделилась победительница первого сезона — первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
В ходе обсуждения организаторы, наставники и участники проекта пришли к единому мнению, что этот конкурс особенно важен, учитывая внешнеполитический контекст. Победитель первого сезона Максим Древаль, занявший место гендиректора Российского общества «Знание», подчеркнул, что проект помогает укрепить единство в политическом пространстве, выявляя новых патриотичных лидеров.
Значимость обучения для успешной работы победителей отметил также член Наблюдательного совета конкурса, первый заместитель гендиректора ИА ТАСС Михаил Гусман, зампредседателя Госдумы РФ, первый замруководителя фракции «Новые люди» Владислав Даванков, замруководителя партии ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой, представитель партии «Справедливая Россия — За правду» и председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг.
Подробнее о порядке участия в конкурсе можно узнать на сайте политическиелидеры.рф. Там же до 24 января проходит регистрация. К участию допускают всех в возрасте от 21 до 55 лет со средним профессиональным или высшим образованием (оконченным).