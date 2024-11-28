Стартовал второй сезон конкурса «Лидеры России. Политика»

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно зарегистрироваться и пройти тест онлайн. При отборе будут учитывать лидерский потенциал и знания о России. Затем лучших из лучших пригласят на очный этап, где во время испытаний определят финалистов проекта. Победители смогут получить новые знания и навыки в ходе образовательной программе развития общественно-политических деятелей. Ее подготовили Мастерская управления «Сенеж» и Высшая школа госуправления президентской академии. Те, кто больше всего проявит себя во время обучения, получат наставника. Им может стать представитель администрации президента, правительства России, признанный политический лидер из числа руководителей Совета Федерации и Госдумы, включая первого зампредседателя Государственной Думы РФ Александра Жукова.