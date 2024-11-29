Экс-сенатор Рукавишникова может занять кресло депутата ЗС Ростовской области

В Совете Федерации Ирина Рукавишникова являлась представителем ЗС РО с 2018 года. Также она была первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Осенью 2023 года срок ее полномочий продлили на пять лет, но уже через год планы сенатора изменились.