Экс-сенатор Рукавишникова может занять кресло депутата ЗС Ростовской области

Posted 29 ноября, 07:04
Published 29 ноября, 07:04
Modified 29 ноября, 07:27
Updated 29 ноября, 07:27
Когда экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев покинул свой пост, то перешел на работу в Совет Федерации. Для этого один из депутатов ЗС РО освободил для него мандат. Как только он стал парламентарием, Ирина Рукавишникова по собственному желанию сложила полномочия сенатора, оставив их Голубеву.
Теперь, по информации газеты «Молот» со ссылкой на источник в Заксобрании, Рукавишникова вернется в парламент. Для нее уже якобы подготавливают кабинет.
В Совете Федерации Ирина Рукавишникова являлась представителем ЗС РО с 2018 года. Также она была первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Осенью 2023 года срок ее полномочий продлили на пять лет, но уже через год планы сенатора изменились.
Некоторые СМИ предполагали, что Рукавишникова станет замгубернатора, но в правительство она не перешла трудиться.