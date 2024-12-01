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Posted 1 декабря, 14:17

Published 1 декабря, 14:17

Modified 1 декабря, 14:19

Updated 1 декабря, 14:19

Технический сбой парализовал работу МРЭО в Ростове-на-Дону

Технический сбой парализовал работу МРЭО в Ростове-на-Дону

1 декабря 2024, 14:17
Фото: 1MI.
Из-за технической ошибки в МРЭО на улице 50-летия Ростсельмаша временно нельзя получить государственные услуги. В данный момент над решением проблемы работают, сообщает ГИБДД по Ростовской области.

В связи с техническими проблемами, которые связаны с ограничением доступа к базам данных, в МРЭО на улице 50-летия Ростсельмаша временно нельзя получить государственные услуги.

Гражданам предлагается обратиться в МРЭО на улице Доватора, 154. В Госавтоинспекции по Ростовской области сообщают, что в настоящее время принимаются все меры по восстановлению доступа. Сбой собираются устранить в ближайшее время.

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Ранее стало известно, что в некоторых населенных пунктах Ростовской области начнутся перебои в работе ТВ и радио. Сигнал может пропасть в течение всей рабочей недели, со 2 по 6 декабря, из-за профилактических работ. Временные проблемы коснутся нескольких радиостанций и примерно двух десятков телеканалов.

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#Светлана Саранча#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ГИБДД#Профилактические работы#МРЭО#Технические проблемы
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