Технический сбой парализовал работу МРЭО в Ростове-на-Дону

Posted 1 декабря, 14:17
Published 1 декабря, 14:17
Modified 1 декабря, 14:19
Updated 1 декабря, 14:19
В связи с техническими проблемами, которые связаны с ограничением доступа к базам данных, в МРЭО на улице 50-летия Ростсельмаша временно нельзя получить государственные услуги.
Гражданам предлагается обратиться в МРЭО на улице Доватора, 154. В Госавтоинспекции по Ростовской области сообщают, что в настоящее время принимаются все меры по восстановлению доступа. Сбой собираются устранить в ближайшее время.
Ранее стало известно, что в некоторых населенных пунктах Ростовской области начнутся перебои в работе ТВ и радио. Сигнал может пропасть в течение всей рабочей недели, со 2 по 6 декабря, из-за профилактических работ. Временные проблемы коснутся нескольких радиостанций и примерно двух десятков телеканалов.