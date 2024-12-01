В Ростовской области отменили несколько электричек на Кубань

Posted 1 декабря, 12:28
Published 1 декабря, 12:28
Modified 1 декабря, 12:30
Updated 1 декабря, 12:30
1,2,3, а также 10 декабря на стации Высочино в Ростовской области из-за ремонтных работ были отменены электрички Ростов — Орловка-Кубанская и обратно.
Кроме того, В Краснодарском крае приостановили курсирование поездов Орловка-Кубанская — Староминская-Тимашевская отправлением из Орловки-Кубанской.
Северо-Кавказская железная дорога просит пассажиров принять во внимание данную информацию при планировании поездок.
Ранее стало известно о том, что на двух участках автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области ввели зимний режим, ограничив максимально разрешенную скорость движения до 90 километров в час. Данные ограничения позволят сократить риск ДТП в условиях зимней непогоды.