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Posted 1 декабря, 12:28

Published 1 декабря, 12:28

Modified 1 декабря, 12:30

Updated 1 декабря, 12:30

В Ростовской области отменили несколько электричек на Кубань

В Ростовской области отменили несколько электричек на Кубань

1 декабря 2024, 12:28
Фото: 1MI.
Из-за ремонтных работ на станции в Ростовской области с начала декабря не будут ходить электрички в Краснодарский край. Об этом сообщила пресс-служба СКЖД.

1,2,3, а также 10 декабря на стации Высочино в Ростовской области из-за ремонтных работ были отменены электрички Ростов — Орловка-Кубанская и обратно.

Кроме того, В Краснодарском крае приостановили курсирование поездов Орловка-Кубанская — Староминская-Тимашевская отправлением из Орловки-Кубанской.

Северо-Кавказская железная дорога просит пассажиров принять во внимание данную информацию при планировании поездок.

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Ранее стало известно о том, что на двух участках автодороги М-4 «Дон» в Ростовской области ввели зимний режим, ограничив максимально разрешенную скорость движения до 90 километров в час. Данные ограничения позволят сократить риск ДТП в условиях зимней непогоды.

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