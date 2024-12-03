Самый богатый депутат Ростовской области занял место Голубева в ЗС

Posted 3 декабря, 13:09
Published 3 декабря, 13:09
Modified 3 декабря, 13:11
Updated 3 декабря, 13:11
Евгений Дегтярёв родом из Батайска. Он уже был депутатом Заксобрания в прошлом созыве (шестом). С 2018 года возглавляет ООО «Альянс», правопреемником которого стал «Домстрой». Кроме того, народный избранник владеет фирмой «Ростовгражданпроект» — именно она строила инфекционный госпиталь, четырежды сорвав сроки сдачи объекта.
По данным на 2021 год, Дегтярев был признан самым богатым депутатом ЗС Ростовской области, исходя из его декларации.
Тем временем Василий Голубев, и на неделю не задержавшийся в донском парламенте, уже стал членом Совета Федерации. Он отвечает за федустройство, региональную политику, местное самоуправление и дела Севера.