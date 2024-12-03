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Posted 3 декабря, 13:09

Published 3 декабря, 13:09

Modified 3 декабря, 13:11

Updated 3 декабря, 13:11

Мандат Василия Голубева в ЗС Ростовской области достался Евгению Дегтярëву

Самый богатый депутат Ростовской области занял место Голубева в ЗС

3 декабря 2024, 13:09
Фото: donland.ru. Мандат Василия Голубева в ЗС Ростовской области достался Евгению Дегтярëву

Мандат Василия Голубева в ЗС Ростовской области достался Евгению Дегтярëву

На место экс-губернатора Ростовской области в донской парламент пришел Евгений Дегтярëв, сообщает Donnews.

Евгений Дегтярёв родом из Батайска. Он уже был депутатом Заксобрания в прошлом созыве (шестом). С 2018 года возглавляет ООО «Альянс», правопреемником которого стал «Домстрой». Кроме того, народный избранник владеет фирмой «Ростовгражданпроект» — именно она строила инфекционный госпиталь, четырежды сорвав сроки сдачи объекта.

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По данным на 2021 год, Дегтярев был признан самым богатым депутатом ЗС Ростовской области, исходя из его декларации.

Тем временем Василий Голубев, и на неделю не задержавшийся в донском парламенте, уже стал членом Совета Федерации. Он отвечает за федустройство, региональную политику, местное самоуправление и дела Севера.

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#Евгения Волкова#Политика#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Депутаты#Василий Голубев#Законодательство
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