Самый богатый депутат Ростовской области занял место Голубева в ЗС

Евгений Дегтярёв родом из Батайска. Он уже был депутатом Заксобрания в прошлом созыве (шестом). С 2018 года возглавляет ООО «Альянс», правопреемником которого стал «Домстрой». Кроме того, народный избранник владеет фирмой «Ростовгражданпроект» — именно она строила инфекционный госпиталь, четырежды сорвав сроки сдачи объекта.