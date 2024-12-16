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Posted 16 декабря, 15:05

Published 16 декабря, 15:05

Modified 16 декабря, 15:07

Updated 16 декабря, 15:07

Дело о теракте на Крымском мосту рассмотрят в Ростове-на-Дону

Дело о теракте на Крымском мосту рассмотрят в Ростове-на-Дону

16 декабря 2024, 15:05
Фото: Росавтодор/wikimedia.org. Дело о теракте на Крымском мосту рассмотрят в Ростове-на-Дону
Уголовное дело о теракте на Крымском мосту поступило в Южный военный суд. По данным на сайте, материалы дела передали судье 10 декабря. Первое заседание еще не назначено.

В числе обвиняемых оказались восемь человек. Артему и Георгию Азатьянам, Владимиру Злобе, Дмитрию Тяжелых, Олегу Антипову и Александру Былину вменяют статьи о теракте и незаконной перевозке взрывчатых веществ. Роману Соломко и Артуру Терчаняну, помимо уже перечисленных, — статью о контрабанде взрывных устройств.

Жуткое ЧП случилось в октябре 2022 года. Из-за взрыва грузовика загорелись топливные цистерны и частично обрушились два автомобильных пролета.

Почти весь день было приостановлено железнодорожное движение, поезда массово отменили. Восстановить его смогли только к вечеру.

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По информации Генпрокуратуры РФ, теракт устроили под руководством первого зампредседателя СБУ Василия Малюка. Вместе с соучастниками он организовал изготовление взрывного устройства в Украине, которое замаскировали под полиэтиленовую строительную пленку. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовике. Водитель фуры при этом не знал о том, что везет взрывчатку.

Главных подозреваемых вскоре задержали. Ими оказались те восемь человек, над которыми скоро начнется суд.

Как сообщал ТАСС в марте 2023 года, пятеро из них не признавали свою вину, некоторые даже проходили исследование на полиграфе.

— Мы занимались своими рабочими делами, и в это же время происходит теракт, но мы никуда не скрывались, приходили на допросы, и потом нас задерживают», — цитировало СМИ обвиняемого Азатьяна.

Однако следователи представили доказательственную базу, а прокуратура утвердила обвинительное заключение. Все восемь человек предстанут перед судом.

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