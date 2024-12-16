Дело о теракте на Крымском мосту рассмотрят в Ростове-на-Дону

По информации Генпрокуратуры РФ, теракт устроили под руководством первого зампредседателя СБУ Василия Малюка. Вместе с соучастниками он организовал изготовление взрывного устройства в Украине, которое замаскировали под полиэтиленовую строительную пленку. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовике. Водитель фуры при этом не знал о том, что везет взрывчатку.