Дело о теракте на Крымском мосту рассмотрят в Ростове-на-Дону

Posted 16 декабря, 15:05
Published 16 декабря, 15:05
Modified 16 декабря, 15:07
Updated 16 декабря, 15:07
В числе обвиняемых оказались восемь человек. Артему и Георгию Азатьянам, Владимиру Злобе, Дмитрию Тяжелых, Олегу Антипову и Александру Былину вменяют статьи о теракте и незаконной перевозке взрывчатых веществ. Роману Соломко и Артуру Терчаняну, помимо уже перечисленных, — статью о контрабанде взрывных устройств.
Жуткое ЧП случилось в октябре 2022 года. Из-за взрыва грузовика загорелись топливные цистерны и частично обрушились два автомобильных пролета.
Почти весь день было приостановлено железнодорожное движение, поезда массово отменили. Восстановить его смогли только к вечеру.
По информации Генпрокуратуры РФ, теракт устроили под руководством первого зампредседателя СБУ Василия Малюка. Вместе с соучастниками он организовал изготовление взрывного устройства в Украине, которое замаскировали под полиэтиленовую строительную пленку. Затем члены преступной группы доставили его на Крымский мост на грузовике. Водитель фуры при этом не знал о том, что везет взрывчатку.
Главных подозреваемых вскоре задержали. Ими оказались те восемь человек, над которыми скоро начнется суд.
Как сообщал ТАСС в марте 2023 года, пятеро из них не признавали свою вину, некоторые даже проходили исследование на полиграфе.
— Мы занимались своими рабочими делами, и в это же время происходит теракт, но мы никуда не скрывались, приходили на допросы, и потом нас задерживают», — цитировало СМИ обвиняемого Азатьяна.
Однако следователи представили доказательственную базу, а прокуратура утвердила обвинительное заключение. Все восемь человек предстанут перед судом.