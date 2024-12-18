Новогодний забег состоится 1 января в Ростове-на-Дону

Posted 18 декабря, 04:34
Published 18 декабря, 04:34
Modified 18 декабря, 04:34
Updated 18 декабря, 04:34
Спортивное мероприятие «Побегай 1 января» традиционно стартует у парка имени Горького в Ростове. Протяженность маршрута составит 4 километра. Забег начнется с общего сбора в 9.00 мск возле городской елки. Старт забега — в 10.00 мск. Участники марафона будут бежать вдоль Пушкинской и по Театральному проспекту. Завершится мероприятие возле Публичной библиотеки.
На сайте также сообщается, что целью мероприятия является не соревнование: можно бежать с любой скоростью, главное — участие.
Кроме того, дополнением к забегу будет акция «Секретный Дед Мороз». Суть заключается в том, чтобы прийти на мероприятие с новогодним подарком для кого-то, а после финиша получить свой, случайный.