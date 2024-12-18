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Posted 18 декабря, 04:34

Published 18 декабря, 04:34

Modified 18 декабря, 04:34

Updated 18 декабря, 04:34

Новогодний забег состоится 1 января в Ростове-на-Дону

Новогодний забег состоится 1 января в Ростове-на-Дону

18 декабря 2024, 04:34
Фото: Администрация Ростова-на-Дону. Новогодний забег состоится 1 января в Ростове-на-Дону
1 января в Ростове состоится традиционный новогодний забег. На сайте мероприятия сообщается, что поучаствовать в нем могут люди всех возрастных категорий.

Спортивное мероприятие «Побегай 1 января» традиционно стартует у парка имени Горького в Ростове. Протяженность маршрута составит 4 километра. Забег начнется с общего сбора в 9.00 мск возле городской елки. Старт забега — в 10.00 мск. Участники марафона будут бежать вдоль Пушкинской и по Театральному проспекту. Завершится мероприятие возле Публичной библиотеки.

На сайте также сообщается, что целью мероприятия является не соревнование: можно бежать с любой скоростью, главное — участие.

Кроме того, дополнением к забегу будет акция «Секретный Дед Мороз». Суть заключается в том, чтобы прийти на мероприятие с новогодним подарком для кого-то, а после финиша получить свой, случайный.

Никакого праздника: на улицах Ростова не будет открытых новогодних мероприятий
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Ранее выяснилось, что на улицах Ростова не будет ни одного открытого новогоднего мероприятия.

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