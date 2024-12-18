rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Марафон

Выбрать дату
2024
Новогодний забег состоится 1 января в Ростове-на-Дону
1 января в Ростове состоится традиционный новогодний забег. На сайте мероприятия сообщается, что поучаствовать в нем могут люди всех возрастных категорий.
18 декабря, 04:34
Стало известно, как проведут «Донской марафон», несмотря на запрет губернатора
В администрации Ростова рассказали, почему «Донской марафон» проведут, когда действует запрет губернатора на массовые мероприятия.
7 октября, 09:15
В Ростове пройдет «Донской марафон», несмотря на запрет массовых мероприятий
6 октября, 05:10
Беговой марафон на 1 мая могут отменить в Ростове из-за сложной обстановки
8 апреля, 12:48
2023
Легкоатлетический забег пройдет на Гребном канале в Ростове
В Ростове-на-Дону состоится легкоатлетический забег «Донской марафон», сообщили в городской администрации.
11 июля 2023, 09:13
В Ростове-на-Дону прошли массовые забеги на разные дистанции 20 мая
В городском забеге 20 мая в Ростове приняли участие свыше 3,5 тысячи человек.
21 мая 2023, 05:59
Больше 2 тысяч человек пробежали новогодний марафон в Ростове 1 января
В Ростове-на-Дону в первый день 2023 года состоялся традиционный марафон «Побегай первого января», сообщает региональное правительство.
1 января 2023, 10:38

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика