В Минобороны сообщили, как отражали атаку ракет по Ростовской области 18 декабря

Posted 19 декабря, 18:20
Published 19 декабря, 18:20
Modified 19 декабря, 18:22
Updated 19 декабря, 18:22
Напомним, что 18 декабря под обстрел украинскими ракетами попал «Комбинат Каменский».
По имеющейся информации, ВСУ направили на регион шесть ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.
По данным министерства, в отражении атаки использовались комплексы С-400, Бук-М3 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». С их помощью были уничтожены все американские ракеты, а также три из четырех британских.
Сообщается, что одна из крылатых ракет была отклонена от своей цели. В итоге на территории комбината повредилось техническое сооружение. К счастью, никто из людей не пострадал.