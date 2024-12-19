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Posted 19 декабря, 18:20

Published 19 декабря, 18:20

Modified 19 декабря, 18:22

Updated 19 декабря, 18:22

В Минобороны сообщили, как отражали атаку ракет по Ростовской области 18 декабря

В Минобороны сообщили, как отражали атаку ракет по Ростовской области 18 декабря

19 декабря 2024, 18:20
Фото: Минобороны РФ. В Минобороны сообщили, как отражали атаку ракет по Ростовской области 18 декабря
Министерство обороны России прокомментировало ракетную атаку ВСУ по Каменску 18 декабря. Как сообщает пресс-служба ведомства, девять из десяти вражеских ракет удалось сбить.

Напомним, что 18 декабря под обстрел украинскими ракетами попал «Комбинат Каменский».

По имеющейся информации, ВСУ направили на регион шесть ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow.

По данным министерства, в отражении атаки использовались комплексы С-400, Бук-М3 и зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь». С их помощью были уничтожены все американские ракеты, а также три из четырех британских.

Сообщается, что одна из крылатых ракет была отклонена от своей цели. В итоге на территории комбината повредилось техническое сооружение. К счастью, никто из людей не пострадал.

Минобороны сообщило об ответе на атаку в Каменске ракетами ATACMS и Storm Shadow
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Еще одним последствием атаки на Каменск-Шахтинский стал пожар в жилом доме.

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