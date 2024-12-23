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Posted 23 декабря, 18:08

Published 23 декабря, 18:08

Modified 23 декабря, 18:12

Updated 23 декабря, 18:12

В Ростовской области избрали шесть мировых судей

В Ростовской области избрали шесть мировых судей

23 декабря 2024, 18:08
Фото: Изображение Midjourney. В Ростовской области избрали шесть мировых судей
В Ростовской области на пятнадцатом заседании Заксобрания 23 декабря депутаты приняли участие в голосовании за избрание мировых судей в различных участках региона. Один из них сможет занимать эту должность без ограничений срока. Информация об этом появилась на сайте Заксобрания региона.

Кандидатуры на избрание мировых судей региона выдвинул председатель Ростовского областного суда Василий Тарасов. Он отметил, что все они сдали квалификационные экзамены с оценками «хорошо» и «отлично», получили необходимые рекомендации и одобрение от профильного комитета Заксобрания.

Также спикер уточнил, что те, кто еще ни разу не имел статус мирового судьи, могут занимать эту должность на протяжении трех лет. Ими стали Оксана Мусатова, Владислав Камышов, Екатерина Симонова, Марина Кабанова и Ислам Иванов. Все участники заседания проголосовали «за».

Тарасов также сообщил, что при повторном избрании на должность мировой судья назначается без ограничения срока полномочий. Таким кандидатом стал Размик Маргарян. Он будет работать в Новочеркасском районе на участке номер 10. «Против» при этом проголосовали два участника заседания.

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