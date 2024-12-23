В Ростовской области избрали шесть мировых судей

Posted 23 декабря, 18:08
Published 23 декабря, 18:08
Modified 23 декабря, 18:12
Updated 23 декабря, 18:12
Кандидатуры на избрание мировых судей региона выдвинул председатель Ростовского областного суда Василий Тарасов. Он отметил, что все они сдали квалификационные экзамены с оценками «хорошо» и «отлично», получили необходимые рекомендации и одобрение от профильного комитета Заксобрания.
Также спикер уточнил, что те, кто еще ни разу не имел статус мирового судьи, могут занимать эту должность на протяжении трех лет. Ими стали Оксана Мусатова, Владислав Камышов, Екатерина Симонова, Марина Кабанова и Ислам Иванов. Все участники заседания проголосовали «за».
Тарасов также сообщил, что при повторном избрании на должность мировой судья назначается без ограничения срока полномочий. Таким кандидатом стал Размик Маргарян. Он будет работать в Новочеркасском районе на участке номер 10. «Против» при этом проголосовали два участника заседания.