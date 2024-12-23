В Ростовской области избрали шесть мировых судей

Также спикер уточнил, что те, кто еще ни разу не имел статус мирового судьи, могут занимать эту должность на протяжении трех лет. Ими стали Оксана Мусатова, Владислав Камышов, Екатерина Симонова, Марина Кабанова и Ислам Иванов. Все участники заседания проголосовали «за».