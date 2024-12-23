Выплату в 300 тысяч рублей за третьего ребенка ввели в Ростовской области

Помимо этого, речь зашла и о других мерах поддержки, которые начнут действовать с 1 января 2025 года. Это — «компенсация половины стоимости обучения одного из детей в СУЗах и ВУЗах». Также в Ростовской области появятся «пункты проката для всего необходимого для новорожденных», отметил председатель.