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Posted 23 декабря, 14:26

Published 23 декабря, 14:26

Modified 23 декабря, 14:28

Updated 23 декабря, 14:28

Молодым родителям в Ростовской области будут выплачивать 300 тысяч рублей

Выплату в 300 тысяч рублей за третьего ребенка ввели в Ростовской области

23 декабря 2024, 14:26
Фото: Шедеврум. Молодым родителям в Ростовской области будут выплачивать 300 тысяч рублей
В Ростовской области на пятнадцатом заседании Заксобрания в закон о поддержке детства внесли изменения. Согласно им, семьям при рождении третьего ребенка будут выплачивать единовременную сумму в размере 300 тысяч рублей. Информация об этом появилась на сайте Заксобрания региона.

Об изменениях в законах Ростовской области, касающихся поддержки рождаемости, рассказал председатель Заксобрания Александр Ищенко. Он отметил, что помимо материнского капитала, молодым семьям (если обоим родителям до 35 лет), у которых родится третий или последующий ребенок, будет выплачиваться сумма в размере трехсот тысяч рублей.

Помимо этого, речь зашла и о других мерах поддержки, которые начнут действовать с 1 января 2025 года. Это — «компенсация половины стоимости обучения одного из детей в СУЗах и ВУЗах». Также в Ростовской области появятся «пункты проката для всего необходимого для новорожденных», отметил председатель.

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Ранее сообщалось о продлении маткапитала до 2030 года.

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