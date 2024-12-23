Выплату в 300 тысяч рублей за третьего ребенка ввели в Ростовской области

Posted 23 декабря, 14:26
Published 23 декабря, 14:26
Modified 23 декабря, 14:28
Updated 23 декабря, 14:28
Об изменениях в законах Ростовской области, касающихся поддержки рождаемости, рассказал председатель Заксобрания Александр Ищенко. Он отметил, что помимо материнского капитала, молодым семьям (если обоим родителям до 35 лет), у которых родится третий или последующий ребенок, будет выплачиваться сумма в размере трехсот тысяч рублей.
Помимо этого, речь зашла и о других мерах поддержки, которые начнут действовать с 1 января 2025 года. Это — «компенсация половины стоимости обучения одного из детей в СУЗах и ВУЗах». Также в Ростовской области появятся «пункты проката для всего необходимого для новорожденных», отметил председатель.