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Posted 30 декабря, 10:37

Published 30 декабря, 10:37

Modified 30 декабря, 10:39

Updated 30 декабря, 10:39

Жительница Ростова купила в «Магните» упаковку сока с полипом размером с яблоко

Жительница Ростова купила в «Магните» упаковку сока с полипом размером с яблоко

30 декабря 2024, 10:37
Фото: Шедеврум. Жительница Ростова купила в «Магните» упаковку сока с полипом размером с яблоко
В супермаркете «Магнит» ростовчанка купила пачку сока, в которой обнаружила огромный темно-серый сгусток плесени, сообщает телеграм-канал «Новости Ростова Онлайн».

Жительница Ростова-на-Дону якобы приобрела в «Магните», расположенном на улице Вятской, пачку сока с тропическим вкусом. Придя домой, она выпила напиток, но поняла, что в упаковке что-то продолжает перекатываться.

Она вскрыла пачку и обнаружила там неприятный на вид полип. Образование размером с яблоко похоже на кусок плесени темно-серого цвета. Вероятно, полип мог образоваться из-за нарушений технологии производства, герметичности или условий хранения.

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Ростовчане посчитали ситуацию очень гадкой: «Это мерзко».

Добавим, что в случае нахождения подобных образований в еде и напитках человек может обратиться в магазин за возвратом средств и в Роспотребнадзор.

Ранее жительнице Ростова-на-Дону продали конфеты с живой начинкой.

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