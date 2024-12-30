Жительница Ростова купила в «Магните» упаковку сока с полипом размером с яблоко

Posted 30 декабря, 10:37
Published 30 декабря, 10:37
Modified 30 декабря, 10:39
Updated 30 декабря, 10:39
Жительница Ростова-на-Дону якобы приобрела в «Магните», расположенном на улице Вятской, пачку сока с тропическим вкусом. Придя домой, она выпила напиток, но поняла, что в упаковке что-то продолжает перекатываться.
Она вскрыла пачку и обнаружила там неприятный на вид полип. Образование размером с яблоко похоже на кусок плесени темно-серого цвета. Вероятно, полип мог образоваться из-за нарушений технологии производства, герметичности или условий хранения.
Ростовчане посчитали ситуацию очень гадкой: «Это мерзко».
Добавим, что в случае нахождения подобных образований в еде и напитках человек может обратиться в магазин за возвратом средств и в Роспотребнадзор.
Ранее жительнице Ростова-на-Дону продали конфеты с живой начинкой.