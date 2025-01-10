rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 января, 05:20

Published 10 января, 05:20

Modified 10 января, 05:20

Updated 10 января, 05:20

В Ростовской области в 2025 году построят мощную ветряную станцию

В Ростовской области в 2025 году построят мощную ветряную станцию

10 января 2025, 05:20
Фото: 1MI. В Ростовской области в 2025 году построят мощную ветряную станцию
В Ростовской области в 2025 году собираются возвести ветроэлектростанцию, которая будет состоять из ветровых установок мощностью 20 и 40 МВт. Информация об этом появилась на сайте правительства РФ.

30 декабря 2024 года правительство РФ приняло распоряжение «Цели и задачи Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года». В перечень вошли ветроэлектрические станции, которые планируют построить и ввести в эксплуатацию с 2025 по 2036 годы.

Одной из них стала Вербная ВЭС, которую собираются возвести в Ростовской области в 2025. В документе указано, что на станции будет установлено несколько ветровых агрегатов, общая мощность которых составит 100 МВт.

Станцию планируют расширять до 2036 года, ежегодно добавляя ветровые установки мощностью 20 и 40 МВт.

Новую АЭС планируют построить в Ростовской области к 2039 году
Узнать подробнее

Ранее стало известно, что через 14 лет на территории донского региона может появиться два энергоблока для новой АЭС.

Читайте также:
Гидрометцентр проверил уровень радиации в Ростовской области перед РождествомИтоги субботы: в Ростове-на-Дону выключают свет и ограничивают движениеГидрометцентр назвал уровень радиации в Ростовской области в декабре
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#АЭС#Последние новости Ростова на сегодня#Правительство РФ#Энергетика#Энергосбережение#Ветряки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика