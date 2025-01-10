В Ростовской области в 2025 году построят мощную ветряную станцию

Posted 10 января, 05:20
Published 10 января, 05:20
Modified 10 января, 05:20
Updated 10 января, 05:20
30 декабря 2024 года правительство РФ приняло распоряжение «Цели и задачи Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики до 2042 года». В перечень вошли ветроэлектрические станции, которые планируют построить и ввести в эксплуатацию с 2025 по 2036 годы.
Одной из них стала Вербная ВЭС, которую собираются возвести в Ростовской области в 2025. В документе указано, что на станции будет установлено несколько ветровых агрегатов, общая мощность которых составит 100 МВт.
Станцию планируют расширять до 2036 года, ежегодно добавляя ветровые установки мощностью 20 и 40 МВт.
Ранее стало известно, что через 14 лет на территории донского региона может появиться два энергоблока для новой АЭС.