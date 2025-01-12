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Posted 12 января, 06:13

Published 12 января, 06:13

Modified 12 января, 06:20

Updated 12 января, 06:20

Поврежденный БПЛА дом в Ростовской области может рухнуть

Поврежденный БПЛА дом в Ростовской области может рухнуть

12 января 2025, 06:13
Фото: 1MI.
В Куйбышевском районе Ростовской области может обрушиться дом, получивший повреждения при атаке БПЛА. Об этом в своем telegram-канале сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

По информации главы региона, у дома сильно повреждена крыша. Она может рухнуть в любой момент.

— Поручил своему заместителю Сергею Бодрякову и главе района Алексею Голосовскому вместе со специалистами МЧС оперативно вывезти имущество жильцов для сохранности и провести оценку необходимых работ, — сообщил Юрий Слюсарь.

Также повреждения есть еще у нескольких домов, но их восстановить, вероятно, будет не так сложно. Врио губернатора отметил, что жизненно важные коммуникации не пострадали в районе.

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Не обошлось и без пострадавших. Травмы получил молодой мужчина в Мясниковском районе. Его госпитализировали в БСМП.

В комментариях, между тем, жители Морозовска пожаловались, что владельцам авто, поврежденных при атаке дронов в августе, до сих пор не выплатили компенсацию. Люди утверждают, что заполнили все необходимые документы, но прошло уже несколько месяцев, а дело так и не сдвинулось с мёртвой точки.

— Создается впечатление, что пакет документов специально удерживают, и о нашей проблеме Вы вряд ли даже в курсе, — говорят местные жители.
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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС#БПЛА#Мясниковский район#Куйбышевский район#Госпитализация#Юрий Слюсарь
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