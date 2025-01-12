Поврежденный БПЛА дом в Ростовской области может рухнуть

В комментариях, между тем, жители Морозовска пожаловались, что владельцам авто, поврежденных при атаке дронов в августе, до сих пор не выплатили компенсацию. Люди утверждают, что заполнили все необходимые документы, но прошло уже несколько месяцев, а дело так и не сдвинулось с мёртвой точки.