Поврежденный БПЛА дом в Ростовской области может рухнуть

Posted 12 января, 06:13
Published 12 января, 06:13
Modified 12 января, 06:20
Updated 12 января, 06:20
По информации главы региона, у дома сильно повреждена крыша. Она может рухнуть в любой момент.
— Поручил своему заместителю Сергею Бодрякову и главе района Алексею Голосовскому вместе со специалистами МЧС оперативно вывезти имущество жильцов для сохранности и провести оценку необходимых работ, — сообщил Юрий Слюсарь.
Также повреждения есть еще у нескольких домов, но их восстановить, вероятно, будет не так сложно. Врио губернатора отметил, что жизненно важные коммуникации не пострадали в районе.
Не обошлось и без пострадавших. Травмы получил молодой мужчина в Мясниковском районе. Его госпитализировали в БСМП.
В комментариях, между тем, жители Морозовска пожаловались, что владельцам авто, поврежденных при атаке дронов в августе, до сих пор не выплатили компенсацию. Люди утверждают, что заполнили все необходимые документы, но прошло уже несколько месяцев, а дело так и не сдвинулось с мёртвой точки.
— Создается впечатление, что пакет документов специально удерживают, и о нашей проблеме Вы вряд ли даже в курсе, — говорят местные жители.