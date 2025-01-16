Годом защитника Отечества станет 2025-й год в Ростовской области

Posted 16 января, 18:55
Published 16 января, 18:55
Modified 16 января, 18:57
Updated 16 января, 18:57
Для того, чтобы приурочить год к празднику, создадут специальный организационный комитет и дирекцию с утвержденными составами. В течение года будут проводить тематические мероприятия, которые предстоит разработать и утвердить, учитывая объем финансирования.
Известно, что председателя оргкомитета по проведению Года защитника Отечества уже назначили. Им стал руководитель администрации президента Антон Вайно.
Ранее RostovGazeta сообщала о военных сборах, на которые призовут жителей Ростовской области, состоящих в запасе. Категории граждан и сроки проведения пока в Кремле не уточняли.