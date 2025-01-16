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Posted 16 января, 18:55

Published 16 января, 18:55

Modified 16 января, 18:57

Updated 16 января, 18:57

Годом защитника Отечества станет 2025-й год в Ростовской области

Годом защитника Отечества станет 2025-й год в Ростовской области

16 января 2025, 18:55
Фото: 1MI. Годом защитника Отечества станет 2025-й год в Ростовской области
В Ростовской области, как и по всей России, 2025 год станет Годом защитника Отечества. Соответствующий указ, подписанный президентом РФ, опубликован 16 января на сайте правовых актов.

Для того, чтобы приурочить год к празднику, создадут специальный организационный комитет и дирекцию с утвержденными составами. В течение года будут проводить тематические мероприятия, которые предстоит разработать и утвердить, учитывая объем финансирования.

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Известно, что председателя оргкомитета по проведению Года защитника Отечества уже назначили. Им стал руководитель администрации президента Антон Вайно.

Ранее RostovGazeta сообщала о военных сборах, на которые призовут жителей Ростовской области, состоящих в запасе. Категории граждан и сроки проведения пока в Кремле не уточняли.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Кремль#Год защитника Отечества
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