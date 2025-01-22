Проблемы с отключениями электричества в Ростовской области дошли до Москвы

Также врио губернатора региона отметил проблему отключения электричества из-за неблагоприятных погодных условий в 2023–2024 годах. Слюсарь сообщил, что для решения вопроса необходимо реализовать мероприятия, которые помогут повысить надежность энергосистемы и снизят риски для потребителей.