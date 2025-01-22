Проблемы с отключениями электричества в Ростовской области дошли до Москвы

Posted 22 января, 11:54
Published 22 января, 11:54
Modified 22 января, 11:56
Updated 22 января, 11:56
Одной из тем для обсуждения стало надежное энергообеспечения потребителей Ростовской области. Слюсарь отметил, что региону необходима модернизация электросетей.
«Износ электросетевого оборудования уже сегодня становится серьёзным ограничением», — отметил врио губернатора.
Также врио губернатора региона отметил проблему отключения электричества из-за неблагоприятных погодных условий в 2023–2024 годах. Слюсарь сообщил, что для решения вопроса необходимо реализовать мероприятия, которые помогут повысить надежность энергосистемы и снизят риски для потребителей.
«Надёжное энергоснабжение потребителей объединённой энергосистемы юга, в том числе Ростовской области, остаётся на особом контроле министерства энергетики», — сказал Сергей Цивилев.
Кроме того, в регионе до конца января составят список объектов энергетики, которым необходим ремонт.