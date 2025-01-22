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Posted 22 января, 11:54

Published 22 января, 11:54

Modified 22 января, 11:56

Updated 22 января, 11:56

Минэнерго проконтролирует проблему отключения света в Ростовской области

Проблемы с отключениями электричества в Ростовской области дошли до Москвы

22 января 2025, 11:54
Фото: 1MI. Минэнерго проконтролирует проблему отключения света в Ростовской области

Власти Ростовской области составят список энергообъектов, которым нужен ремонт

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь 21 января побывал на встрече с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. На мероприятии обсудили вопросы улучшения электросетевого комплекса. Информация об этом появилась на сайте регионального правительства.

Одной из тем для обсуждения стало надежное энергообеспечения потребителей Ростовской области. Слюсарь отметил, что региону необходима модернизация электросетей.

«Износ электросетевого оборудования уже сегодня становится серьёзным ограничением», — отметил врио губернатора.

Также врио губернатора региона отметил проблему отключения электричества из-за неблагоприятных погодных условий в 2023–2024 годах. Слюсарь сообщил, что для решения вопроса необходимо реализовать мероприятия, которые помогут повысить надежность энергосистемы и снизят риски для потребителей.

«Надёжное энергоснабжение потребителей объединённой энергосистемы юга, в том числе Ростовской области, остаётся на особом контроле министерства энергетики», — сказал Сергей Цивилев.

Кроме того, в регионе до конца января составят список объектов энергетики, которым необходим ремонт.

«Износ электросетевого оборудования уже сегодня становится серьёзным ограничением», — отметил врио губернатора.
«Износ электросетевого оборудования уже сегодня становится серьёзным ограничением», — отметил врио губернатора.. Фото: donland.ru
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Ранее стали известны названия молзаводов, которые поставляли фальсификат в регионе.

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