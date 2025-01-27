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Posted 27 января, 18:08

Published 27 января, 18:08

Modified 27 января, 18:44

Updated 27 января, 18:44

Общественница сообщила, что на Левенцовке в Ростове отравили собак

Живодеры отравили бездомных собак на Левенцовке в Ростове-на-Дону

27 января 2025, 18:08
Фото: Изображение Midjourney. Общественница сообщила, что на Левенцовке в Ростове отравили собак
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Эксклюзив
Член регионального штаба Народного фронта Галина Лебедь сообщила RostovGazeta, что на Левенцовке в Ростове потравили совершенно безобидных собак.

Напомним, что проживающие в Левенцовском районе Ростова жаловались на стаю агрессивных собак. Одна жительница многоквартирных домов получила серьезные укусы.

Общественники рассказали, что агрессивным был лишь один пес, которого совсем недавно выбросили на улицу. После жалобы жительницы он был оперативно отловлен. Однако сегодня на районе потравили мирных стерилизованных собак.

«Все они были не агрессивны. Одна собака уже погибла, две сейчас под капельницами — их сейчас откачивают зоозащитники. Непонятно выживут или нет. И это только те, кого нашли. Я сейчас гуляла по району и собак не видела вообще», — отмечает Галина Лебедь.
Две собаки под капельницами — их отравили на Левенцовке в Ростове
Две собаки под капельницами — их отравили на Левенцовке в Ростове. Фото: предоставила Галина Лебедь. rostovgazeta.ru
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Собеседница недоумевает от столь странной жестокости людей, которая пришла вместо помощи волонтерам и зоозащитникам.

«И ЦБЖ, и девочки-волонтеры стараются, постоянно следят за бездомными собаками. А тут попросту взяли и „отравили“ их труд.  Зная, в каких муках будут умирать собаки — это в голове не укладывается, — комментирует общественница. — Более того, отраву совсем недавно раскидали по газонам района. Теперь же и многие домашние собаки даже на поводке могут подобрать ее и погибнуть».

Ранее RostovGazeta выясняла, почему в Ростовской области увеличивается число безнадзорных животных.

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