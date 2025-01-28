В Ростове назначили замглавы администрации по ГО и ЧС

В Ростове-на-Дону 28 января назначили нового заместителя главы администрации Ростова по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС. Им стал 43-летний помощник экс-губернатора региона Тарас Дядьков, рассказали в горадминистрации.

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