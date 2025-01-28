В Ростове назначили замглавы администрации по ГО и ЧС

Posted 28 января, 12:10
Published 28 января, 12:10
Modified 28 января, 12:12
Updated 28 января, 12:12
Сообщается, что у Тараса Дядькова есть два юридических образования, опыт работы в органах внутренних дел и Заксобрании Ростовской области.
С 2011 года он работал помощником губернатора региона, а с 2015 по 2025 годы — замещал должность заместителя руководителя аппарата регионального правительства.
Ранее важные кадровые перестановки произошли в администрации Ростова. Подробнее об этом — в материале RostovGazeta.