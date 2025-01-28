rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 января, 12:10

Published 28 января, 12:10

Modified 28 января, 12:12

Updated 28 января, 12:12

В Ростове назначили нового зама главы администрации по ГО и ЧС

В Ростове назначили замглавы администрации по ГО и ЧС

28 января 2025, 12:10
Фото: donland.ru. В Ростове назначили нового зама главы администрации по ГО и ЧС
В Ростове-на-Дону 28 января назначили нового заместителя главы администрации Ростова по вопросам взаимодействия с административными органами, ГО и ЧС. Им стал 43-летний помощник экс-губернатора региона Тарас Дядьков, рассказали в горадминистрации.

Сообщается, что у Тараса Дядькова есть два юридических образования, опыт работы в органах внутренних дел и Заксобрании Ростовской области.

С 2011 года он работал помощником губернатора региона, а с 2015 по 2025 годы — замещал должность заместителя руководителя аппарата регионального правительства.

Политолог объяснил, почему Логвиненко ушел в отставку по собственному желанию
Узнать подробнее
43-летний помощник экс-губернатора региона Тарас Дядьков
43-летний помощник экс-губернатора региона Тарас Дядьков. Фото: rostov-gorod.ru

Ранее важные кадровые перестановки произошли в администрации Ростова. Подробнее об этом — в материале RostovGazeta.

Читайте также:
Политолог объяснил, почему Логвиненко ушел в отставку по собственному желаниюВласти Ростова увеличат оклады муниципальным служащимМесто главы администрации Ростова Логвиненко временно занял его заместитель
#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Ростов#Кадровые перестановки#Администрация#ГО и ЧС#Горадминистрация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика