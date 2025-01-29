Попадает в водопровод: эколог сообщил, как остановить слив загрязняющих веществ в Дон

Posted 29 января, 19:03
Published 29 января, 19:03
Modified 29 января, 19:03
Updated 29 января, 19:03
Напомним, что больше двух недель назад в Ростовской области сбросили в Дон растворитель краски для судов. В конце января в реке обнаружили масляные разводы. Предположительно, нефтепродуктов.
«Я видел эти пятна. Появились они, вероятнее всего, там, где река Аксай впадает в Дон», — отмечает Алексей Лебедев.
Эколог уточняет, что масляные загрязнения были видны на поверхности реки. При этом то, что уже растворено в воде — никто не видит.
«А недалеко от этого места, в районе Александровки, находится городской водозабор. Я не знаю, с какой периодичностью берут пробы водозабора. Но предполагаю, что их пока возьмут, пока исследуют, пройдет время. А водозабор идет постоянно. И если от бактерий воду избавят, то о химической составляющей никто не знает. Таким образом, пока получат данные о том, что же попало в воду, ресурс уже будет в водопроводных трубах», — комментирует эксперт.
Обнаружение загрязнений в воде по свершившемуся факту, спикер считает запоздалой реакцией.
«Но помимо загубленной от загрязнения речной флоры и фауны, нельзя же забывать о людях! О тех, кто употребляет эту воду, купается в ней. Ведь вредные вещества могут проходить даже через кожу. Это серьезные проблемы, которые нужно решать», — уверен собеседник.
Эксперт уверяет, что для постоянного контроля в режиме онлайн есть системы. Но они никуда не внедрены.
«Почему-то все считают, что у нас нет ни специалистов, ни оборудования. Но это не так! Разработки по онлайн-мониторингу есть и в ЮФО, и в СКФО. Просто, видимо, никто не хочет этим заниматься. Создается ощущение, что это какой-то саботаж», — делится мнением Алексей Лебедев.
Экологи надеются, что врио губернатора сможет навести порядок в этом вопросе.
«Ростовская область — большая и стратегическая. Здесь необходим постоянный онлайн-контроль. Надежда на изменение ситуации пока теплится. Сегодня инициативная группа пытается записаться на прием к врио губернатора, чтобы обсудить решение существующих в регионе проблем с экологией», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta выясняла, какие последствия грозят Ростовской области из-за разлива мазута в Черном море.