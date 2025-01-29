rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 января, 19:03

Published 29 января, 19:03

Modified 29 января, 19:03

Updated 29 января, 19:03

Эколог объяснил, как прекратить слив загрязняющих веществ в Дон

Попадает в водопровод: эколог сообщил, как остановить слив загрязняющих веществ в Дон

29 января 2025, 19:03
Фото: Минприроды РО. Эколог объяснил, как прекратить слив загрязняющих веществ в Дон

Эколог сообщил, как остановить слив загрязняющих веществ в Дон

Сюжет
Эксклюзив
Эколог Алексей Лебедев сообщил RostovGazeta, что периодически масляные пятна появляются в Дону. Это будет происходить до тех пор, пока в Ростовской области не внедрят систему постоянного контроля в режиме реального времени.

Напомним, что больше двух недель назад в Ростовской области сбросили в Дон растворитель краски для судов. В конце января в реке обнаружили масляные разводы. Предположительно, нефтепродуктов.

«Я видел эти пятна. Появились они, вероятнее всего, там, где река Аксай впадает в Дон», — отмечает Алексей Лебедев.

Эколог уточняет, что масляные загрязнения были видны на поверхности реки. При этом то, что уже растворено в воде — никто не видит.

«А недалеко от этого места, в районе Александровки, находится городской водозабор. Я не знаю, с какой периодичностью берут пробы водозабора. Но предполагаю, что их пока возьмут, пока исследуют, пройдет время. А водозабор идет постоянно. И если от бактерий воду избавят, то о химической составляющей никто не знает. Таким образом, пока получат данные о том, что же попало в воду, ресурс уже будет в водопроводных трубах», — комментирует эксперт.

Обнаружение загрязнений в воде по свершившемуся факту, спикер считает запоздалой реакцией.

Большие масляные пятна появились на реке Дон в Ростовской области
Узнать подробнее
Обнаружение загрязнений в воде по свершившемуся факту, спикер считает запоздалой реакцией.
Обнаружение загрязнений в воде по свершившемуся факту, спикер считает запоздалой реакцией.. Фото: Минприроды РО
«Но помимо загубленной от загрязнения речной флоры и фауны, нельзя же забывать о людях! О тех, кто употребляет эту воду, купается в ней. Ведь вредные вещества могут проходить даже через кожу. Это серьезные проблемы, которые нужно решать», — уверен собеседник.

Эксперт уверяет, что для постоянного контроля в режиме онлайн есть системы. Но они никуда не внедрены.

«Почему-то все считают, что у нас нет ни специалистов, ни оборудования. Но это не так! Разработки по онлайн-мониторингу есть и в ЮФО, и в СКФО. Просто, видимо, никто не хочет этим заниматься. Создается ощущение, что это какой-то саботаж», — делится мнением Алексей Лебедев.

Экологи надеются, что врио губернатора сможет навести порядок в этом вопросе.

«Ростовская область — большая и стратегическая. Здесь необходим постоянный онлайн-контроль. Надежда на изменение ситуации пока теплится. Сегодня инициативная группа пытается записаться на прием к врио губернатора, чтобы обсудить решение существующих в регионе проблем с экологией», — резюмирует эксперт.

Ранее RostovGazeta выясняла, какие последствия грозят Ростовской области из-за разлива мазута в Черном море.

Разлив мазута в Черном море: какие последствия грозят Ростовской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Большое масляное пятно заметили в реке Темерник в Ростове-на-ДонуБольшое масляное пятно обнаружили в реке Дон в РостовеМасляное пятно в реке Дон может быть сбросом топлива хулиганами — эксперт
#Дарья Демидова#Общество#Эксклюзив#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Экология#Река Дон#Ростов#Загрязнение воды#Водоемы#Нефтепродукты#Онлайн мониторинг#Масляные пятна#Контроль загрязнения#Городской водозабор#Загубленная флора и фауна
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика