Попадает в водопровод: эколог сообщил, как остановить слив загрязняющих веществ в Дон

Эколог сообщил, как остановить слив загрязняющих веществ в Дон

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Эколог Алексей Лебедев сообщил RostovGazeta, что периодически масляные пятна появляются в Дону. Это будет происходить до тех пор, пока в Ростовской области не внедрят систему постоянного контроля в режиме реального времени.