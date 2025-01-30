Слюсарь сообщил об увольнении инспекторов, вымогавших взятку у бойца СВО в Ростове

Напомним, в СМИ появились сведения о том, что бойца спецоперации во время командировки в Ростове остановили сотрудники Госавтоинспекции. В ходе диалога инспекторы узнали, что машина мужчины не стоит на учете и заставили водителя заплатить им 25 тысяч рублей, несмотря на то, что тот настаивал на оформлении протокола.