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Posted 30 января, 17:26

Published 30 января, 17:26

Modified 30 января, 17:28

Updated 30 января, 17:28

Слюсарь сообщил об увольнении инспекторов, вымогавших взятку у бойца СВО в Ростове

Слюсарь сообщил об увольнении инспекторов, вымогавших взятку у бойца СВО в Ростове

30 января 2025, 17:26
Фото: 1MI. Слюсарь сообщил об увольнении инспекторов, вымогавших взятку у бойца СВО в Ростове
Сотрудники Госавтоинспекции, которые вымогали взятку от участника СВО, понесут наказание. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Напомним, в СМИ появились сведения о том, что бойца спецоперации во время командировки в Ростове остановили сотрудники Госавтоинспекции. В ходе диалога инспекторы узнали, что машина мужчины не стоит на учете и заставили водителя заплатить им 25 тысяч рублей, несмотря на то, что тот настаивал на оформлении протокола.

Врио губернатора сообщил, что в полиции уже провели проверку по данному инциденту, а вымогателей уволили. Теперь все собранные при проверке сведения передадут следователям.

«Справедливость восстановлена», — пишет Юрий Слюсарь
Стало известно, что обсуждали Слюсарь и и. о. главы администрации Ростова Скрябин
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Ранее шахтинские правоохранители поймали бизнесмена на похищении средств из казны.

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