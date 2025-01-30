Слюсарь сообщил об увольнении инспекторов, вымогавших взятку у бойца СВО в Ростове

Posted 30 января, 17:26
Published 30 января, 17:26
Modified 30 января, 17:28
Updated 30 января, 17:28
Напомним, в СМИ появились сведения о том, что бойца спецоперации во время командировки в Ростове остановили сотрудники Госавтоинспекции. В ходе диалога инспекторы узнали, что машина мужчины не стоит на учете и заставили водителя заплатить им 25 тысяч рублей, несмотря на то, что тот настаивал на оформлении протокола.
Врио губернатора сообщил, что в полиции уже провели проверку по данному инциденту, а вымогателей уволили. Теперь все собранные при проверке сведения передадут следователям.
«Справедливость восстановлена», — пишет Юрий Слюсарь