Жена для миллионера или афера века: куда сходить в Ростове-на-Дону 1 и 2 февраля

Воскресный вечер можно провести в театре на комедийном спектакле «Счастливый номер (Подыскиваю жену. Недорого)» (12+). Легкая ироничная постановка, повествующая о судьбе миллионера, который мечтает обрести успех не только в бизнесе, но и в личной жизни. Однако главный герой не знает как понять, что именно интересует потенциальную невесту деньги или любовь? Чтобы ответить на этот вопрос завидный жених разыграет перед кандидатками настоящего бедолагу, и помогут ему в этом друг-бабник и взбалмошная мама. Билеты стоят от 400 до 900 рублей.