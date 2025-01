Жена для миллионера или афера века: куда сходить в Ростове-на-Дону 1 и 2 февраля

А в субботу, 1 февраля, поклонники живой комедии смогут посетить яркий стендап концерт Артёма Винокура (18+). Комик известен тем, что стал победителем второго сезона шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, является резидентом Stand Up ТНТ, а также участником проектов Labelcom и Outside Stand Up. На своём концерте Артём будет не только шутить и импровизировать, но и общаться с залом, создавая атмосферу настоящей живой комедии. Концерт пройдет в ДК «Ростсельмаш». Цена билетов начинается от 1200 и достигает 3200 рублей.