Жена для миллионера или афера века: куда сходить в Ростове-на-Дону 1 и 2 февраля

Posted 31 января, 11:25
Published 31 января, 11:25
Modified 31 января, 11:27
Updated 31 января, 11:27
В кинотеатрах Ростова-на-Дону теперь можно посмотреть новую российскую комедию «Лотерея» (16+). Сюжет строится вокруг Сергея, чью жизнь полностью контролирует жена, и Алексея, который находится в разводе, потому что супруга его не слушалась. Волею судьбы эти две противоположности встретились и решили поделить пополам крупный выигрыш — один миллиард рублей. Каждый из них с помощью этих денег хочет обрести то, о чём мечтает: Сергей — свободу, а Алексей — власть над женой.
Также в прокат вышла комедия «По барам» (18+), которая расскажет о четырех мужчинах, которые дружат с первого класса. Если в школе им удавалось видеться каждый день, то взрослая жизнь вносит свои коррективы. И вот настала 20-я годовщина дружба, а встретиться удается только по видеосвязи. Парни решили во чтобы то не встало увидеться лично и обойти 20 баров.
Любители аниме могут посмотреть на большом экране мультфильм «Ловцы забытых голосов» (18+). История рассказывает о девушке по имени Асуна, которая живет с вечно пропадающей на работе матерью и после школы любит забираться на скалу, чтобы послушать радио, доставшееся от умершего отца. Однажды в этом секретном месте она знакомится с загадочным юношей Сюном, который утверждает, что пришел из далекой страны Агартхи. Эта встреча становится началом полного приключений путешествия в волшебный мир, где Асуне предстоит столкнуться с потерями и обрести надежду.
В субботу и воскресение, 1 и 2 февраля, в Ростове-на-Дону состоится юбилейный концерт народного и заслуженного артиста России Олега Газманова «55 лет на сцене!» (6+). На праздничной шоу-программе в живом исполнении певца и его постоянной группы «Эскадрон» прозвучат любимые песни разных лет — от лирики и веселых танцевальных до глубоко гражданских произведений. Будут и премьеры новых песен! Стоимость билетов варьируется от 2500 до 7500 рублей.
А в субботу, 1 февраля, поклонники живой комедии смогут посетить яркий стендап концерт Артёма Винокура (18+). Комик известен тем, что стал победителем второго сезона шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, является резидентом Stand Up ТНТ, а также участником проектов Labelcom и Outside Stand Up. На своём концерте Артём будет не только шутить и импровизировать, но и общаться с залом, создавая атмосферу настоящей живой комедии. Концерт пройдет в ДК «Ростсельмаш». Цена билетов начинается от 1200 и достигает 3200 рублей.
Воскресный вечер можно провести в театре на комедийном спектакле «Счастливый номер (Подыскиваю жену. Недорого)» (12+). Легкая ироничная постановка, повествующая о судьбе миллионера, который мечтает обрести успех не только в бизнесе, но и в личной жизни. Однако главный герой не знает как понять, что именно интересует потенциальную невесту деньги или любовь? Чтобы ответить на этот вопрос завидный жених разыграет перед кандидатками настоящего бедолагу, и помогут ему в этом друг-бабник и взбалмошная мама. Билеты стоят от 400 до 900 рублей.
В воскресенье, 2 февраля, в театре драмы имени Максима Горького пройдет спектакль «Нахлебник» (12+). Сюжет комедийной пьесы повествует о благополучной молодой супружеской паре, которая в самом начале своей семейной жизни сталкивается с неожиданным, шокирующим фамильным секретом. Чтобы сохранить репутацию, благородной чете придется пойти на сделку со своей совестью.
Примечательно, что в свое время пьеса была запрещена цензурой, как «оскорбляющая дворянство», и находилась под запретом долгие 20 лет. Цены на билеты варьируются от 500 до 1500 рублей.
Также в воскресенье, 2 февраля, можно будет посмотреть спектакль «Старушка на миллион» (12+). Комедия начинается с того, что полицейский патруль преследует группу аферистов, задумавших нажиться за счёт одинокой старушки Полли Кларк — добрейшей женщины с некоторыми странностями. Действие постановки происходит в заброшенном особняке, где живёт главная героиня и где разными способами её пытаются сжить со свету. Однако исключительно везучая старушка остаётся невредимой и даже перевоспитывает коварных злоумышленников. Билеты обойдутся в 1300 — 3000 рублей.