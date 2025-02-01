Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области в конце января

Posted 1 февраля, 11:15
Published 1 февраля, 11:15
Modified 1 февраля, 11:17
Updated 1 февраля, 11:17
Ранее астроном рассказал RostovGazeta, что магнитные бури, которые бушуют в Ростовской области, могут вызвать рост радиации в атмосфере Земли и негативно отразиться на самочувствии людей.
Несмотря на то, что солнечная активность может влиять на концентрацию радиации в атмосфере, она никак не отразиться на уровне радиации вблизи АЭС. Так, по последним данным, мощность дозы гамма-излучения в ЮФО составляет 0,07 — 0,15 микрозиверт в час, а рядом с Ростовской АЭС — 0,09 — 0,15 микрозиверт в час.
Добавим, что эти показатели не превышают нормальных значений.
До этого автомобиль снес пост радиационного контроля обстановки Ростовской АЭС.