Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области в конце января

Несмотря на то, что солнечная активность может влиять на концентрацию радиации в атмосфере, она никак не отразиться на уровне радиации вблизи АЭС. Так, по последним данным, мощность дозы гамма-излучения в ЮФО составляет 0,07 — 0,15 микрозиверт в час, а рядом с Ростовской АЭС — 0,09 — 0,15 микрозиверт в час.