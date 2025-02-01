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Posted 1 февраля, 11:15

Published 1 февраля, 11:15

Modified 1 февраля, 11:17

Updated 1 февраля, 11:17

Гидрометцентр заметил уровень радиации в Ростовской области в начале февраля

Гидрометцентр замерил уровень радиации в Ростовской области в конце января

1 февраля 2025, 11:15
Фото: Изображение Midjourney. Гидрометцентр заметил уровень радиации в Ростовской области в начале февраля
В конце января на территории Ростовской области не было зафиксировано никаких опасных загрязнений и превышений уровня радиации, сообщает Северо-Кавказское УГМС.

Ранее астроном рассказал RostovGazeta, что магнитные бури, которые бушуют в Ростовской области, могут вызвать рост радиации в атмосфере Земли и негативно отразиться на самочувствии людей.

Несмотря на то, что солнечная активность может влиять на концентрацию радиации в атмосфере, она никак не отразиться на уровне радиации вблизи АЭС. Так, по последним данным, мощность дозы гамма-излучения в ЮФО составляет 0,07 — 0,15 микрозиверт в час, а рядом с Ростовской АЭС — 0,09 — 0,15 микрозиверт в час.

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Добавим, что эти показатели не превышают нормальных значений.

До этого автомобиль снес пост радиационного контроля обстановки Ростовской АЭС.

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