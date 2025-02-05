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Posted 5 февраля, 08:19

Published 5 февраля, 08:19

Modified 5 февраля, 08:21

Updated 5 февраля, 08:21

В центре Ростова откопали могилу кочевника VI–VII веков

Могилу темнокожего мужчины обнаружили в центре Ростова

5 февраля 2025, 08:19
Фото: ЮФУ. В центре Ростова откопали могилу кочевника VI–VII веков

В центре Ростова откопали могилу средневекового кочевника

В центре Ростова откопали захоронение знатного азиатского кочевника VI–VII веков. Об этом рассказали ученые.

Погребение обнаружили на пересечении улиц Станиславского и Чехова. Ученые Южного федерального университета предположили, что останки принадлежат представителю тюркоязычной кочевой группе.

Кандидат биологических наук Ольга Абрамова сообщила, что генетический тест указал на происхождение погребенного «из Восточной и Юго-Восточной Азии, с возможными связями с современными народами Тибета и Киргизии».

В захоронении также нашли свинцовой поясной гарнитуры с золотыми элементами, которая может указывать на высокий социальный статус кочевника.

Также специалисты составили предполагаемый портрет погребенного. Они предположили, что он имел темный цвет кожи, глаз и волос. Отличительной особенностью также является деформированный череп — следствие влияния сармато-аланской культуры, в которой новорожденным перетягивали голову повязкой.

Как считают ученые, погребение появилось в ходе Великого переселения народов. Маршруты кочевых племен проходили через территорию нынешней Ростовской области.

Также специалисты составили предполагаемый портрет погребенного.
Также специалисты составили предполагаемый портрет погребенного.
Также специалисты составили предполагаемый портрет погребенного. . Фото: ЮФУ
В дельте Дона ученые откопали могилу знатного эллина
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До этого в дельте Дона ученые откопали уникальное древнее захоронение.

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