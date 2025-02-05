Могилу темнокожего мужчины обнаружили в центре Ростова

Также специалисты составили предполагаемый портрет погребенного. Они предположили, что он имел темный цвет кожи, глаз и волос. Отличительной особенностью также является деформированный череп — следствие влияния сармато-аланской культуры, в которой новорожденным перетягивали голову повязкой.