Могилу темнокожего мужчины обнаружили в центре Ростова

Posted 5 февраля, 08:19
Published 5 февраля, 08:19
Modified 5 февраля, 08:21
Updated 5 февраля, 08:21
Погребение обнаружили на пересечении улиц Станиславского и Чехова. Ученые Южного федерального университета предположили, что останки принадлежат представителю тюркоязычной кочевой группе.
Кандидат биологических наук Ольга Абрамова сообщила, что генетический тест указал на происхождение погребенного «из Восточной и Юго-Восточной Азии, с возможными связями с современными народами Тибета и Киргизии».
В захоронении также нашли свинцовой поясной гарнитуры с золотыми элементами, которая может указывать на высокий социальный статус кочевника.
Также специалисты составили предполагаемый портрет погребенного. Они предположили, что он имел темный цвет кожи, глаз и волос. Отличительной особенностью также является деформированный череп — следствие влияния сармато-аланской культуры, в которой новорожденным перетягивали голову повязкой.
Как считают ученые, погребение появилось в ходе Великого переселения народов. Маршруты кочевых племен проходили через территорию нынешней Ростовской области.