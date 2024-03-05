rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Погребение

Выбрать дату
Март
В Ростовской области растут расходы на похороны и неприязнь к супергероям
5 марта, 15:11
Декабрь 2023
В Ростовской области проиндексируют социальные выплаты населению на 4,5%
5 декабря 2023, 16:41
Ноябрь 2023
В Ростовской области проиндексируют пособия на погребение на 4,5%
25 ноября 2023, 17:29
Июль 2023
«Передумали умирать?»: крышку гроба выбросили на мусорку в Новошахтинске
Жителей Новошахтинска удивила выброшенная возле мусорных контейнеров крышка гроба, сообщили они в соцсетях.
14 июля 2023, 06:26
Похороны подорожают в Ростове-на-Дону с 5 октября
4 июля 2023, 10:50

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика