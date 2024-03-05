В Ростовской области растут расходы на похороны и неприязнь к супергероям

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Министр имущественных и земельных отношений Ростовской области Евгений Осыченко объявил, что в настоящий момент кукольные спектакли для взрослых стремительно набирают популярность.
Глава донского Минимущества рассказал телеканалу «Дон24», что существующий в Ростове детский кукольный театр может открыть новый филиал на территории старого городского аэропорта.
Сейчас в репертуар театра входят классические пьесы, которые отыгрывают куклы вместо реальных актеров, появление еще одного филиала способно дать развитию кукольных постановок новый толчок и привлечь интерес зрителей.
К сожалению, в настоящий момент неизвестно, когда инициатива кукольного театра для взрослых будет реализована и в каком формате будет работать этот филиал.
Еще одной значимой новостью дня стал очередной скандал, вспыхнувший в Ростове-на-Дону из-за памятника безымянному герою, установленный перед входом в ТЦ «Горизонт».
Одну из ростовчанок возмутило, что «чужая и непонятная» скульптура персонажа стоит у фасада ТЦ, в той части, где находится кинотеатр. По мнению женщины, фигуру супергероя следует заменить на памятник участникам СВО.
«Ее[прим. редакции — скульптуру] нужно разбить на площади кувалдами. Уверена, что патриотические ростовчане меня поддержат», — возмутилась ростовчанка, недовольная видом персонажа, похожего на Бэтмена.
Однако мнение горожан по этому вопросу разделилось, часть ростовчан сообщили, что им нет дела до фигуры супергероя, а другие заявили, что их раздражает сама популяризация героев американских комиксов.
«Они все в лосинах и масках, как будто их не узнают. Есть нормальные наши сказочные герои, к примеру Илья Муромец. Но это не говорит о том, что надо разрушать то, что уже есть», — прокомментировали пост женщины ростовчане.
Главной новостью дня стало исследование аналитиков Telegram-канала «Похоронный траст», которые выяснили, сколько дончанам приходится тратить на погребение своих близких. По словам экспертов, средняя сумма составляет более 43 тысяч рублей.
Так в 2023 году дончанам приходилось тратить на похороны 43,3 тысячи рублей, хотя в 2022 году стоимость услуг по погребению составляла 32,7 тысячи рублей.
Еще дороже обходятся похороны жителям Краснодарского края, им придется потратить 67,4 тысячи рублей. Самые низкие цены на погребение оказались в Калмыкии, соседи дончан могут уложить все ритуалы в сумму чуть больше 11 тысяч рублей.
Кроме того, аналитики посчитали, сколько крематориев предоставляют свои услуги ростовчанам. Всего крематория два, они оборудованы пятью печами, способными подготовить к погребению 12 тысяч тел.