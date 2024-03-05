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Posted Сегодня, 15:11

Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:13

Updated Сегодня, 15:13

В Ростовской области растут расходы на похороны и неприязнь к супергероям

В Ростовской области растут расходы на похороны и неприязнь к супергероям

5 марта 2024, 15:11
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростовской области растут расходы на похороны и неприязнь к супергероям
В Ростовской области жители тратят модальную месячную зарплату на похороны, пока в Ростове ждут открытия нового кукольного театра и призывают расколотить фигуры супергероев.

Кукольное искусство

Министр имущественных и земельных отношений Ростовской области Евгений Осыченко объявил, что в настоящий момент кукольные спектакли для взрослых стремительно набирают популярность.

Глава донского Минимущества рассказал телеканалу «Дон24», что существующий в Ростове детский кукольный театр может открыть новый филиал на территории старого городского аэропорта.

Сейчас в репертуар театра входят классические пьесы, которые отыгрывают куклы вместо реальных актеров, появление еще одного филиала способно дать развитию кукольных постановок новый толчок и привлечь интерес зрителей.

К сожалению, в настоящий момент неизвестно, когда инициатива кукольного театра для взрослых будет реализована и в каком формате будет работать этот филиал.

в настоящий момент кукольные спектакли для взрослых стремительно набирают популярностьв настоящий момент кукольные спектакли для взрослых стремительно набирают популярность
в настоящий момент кукольные спектакли для взрослых стремительно набирают популярность
Фото: Pxhere.com

Герои не нашего времени

Еще одной значимой новостью дня стал очередной скандал, вспыхнувший в Ростове-на-Дону из-за памятника безымянному герою, установленный перед входом в ТЦ «Горизонт».

Одну из ростовчанок возмутило, что «чужая и непонятная» скульптура персонажа стоит у фасада ТЦ, в той части, где находится кинотеатр. По мнению женщины, фигуру супергероя следует заменить на памятник участникам СВО.

«Ее[прим. редакции — скульптуру] нужно разбить на площади кувалдами. Уверена, что патриотические ростовчане меня поддержат», — возмутилась ростовчанка, недовольная видом персонажа, похожего на Бэтмена.

Однако мнение горожан по этому вопросу разделилось, часть ростовчан сообщили, что им нет дела до фигуры супергероя, а другие заявили, что их раздражает сама популяризация героев американских комиксов.

«Они все в лосинах и масках, как будто их не узнают. Есть нормальные наши сказочные герои, к примеру Илья Муромец. Но это не говорит о том, что надо разрушать то, что уже есть», — прокомментировали пост женщины ростовчане.

«Ее[прим. редакции — скульптуру] нужно разбить на площади кувалдами. Уверена, что патриотические ростовчане меня поддержат», — возмутилась ростовчанка, недовольная видом персонажа, похожего на Бэтмена.«Ее[прим. редакции — скульптуру] нужно разбить на площади кувалдами. Уверена, что патриотические ростовчане меня поддержат», — возмутилась ростовчанка, недовольная видом персонажа, похожего на Бэтмена.
«Ее[прим. редакции — скульптуру] нужно разбить на площади кувалдами. Уверена, что патриотические ростовчане меня поддержат», — возмутилась ростовчанка, недовольная видом персонажа, похожего на Бэтмена.
Фото: wikimedia.org

Что дороже — жить или умереть, вот в чем вопрос

Главной новостью дня стало исследование аналитиков Telegram-канала «Похоронный траст», которые выяснили, сколько дончанам приходится тратить на погребение своих близких. По словам экспертов, средняя сумма составляет более 43 тысяч рублей.

Так в 2023 году дончанам приходилось тратить на похороны 43,3 тысячи рублей, хотя в 2022 году стоимость услуг по погребению составляла 32,7 тысячи рублей.

Более 33 миллионов рублей потратят на уборку снега и кустов с кладбищ Ростова
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Еще дороже обходятся похороны жителям Краснодарского края, им придется потратить 67,4 тысячи рублей. Самые низкие цены на погребение оказались в Калмыкии, соседи дончан могут уложить все ритуалы в сумму чуть больше 11 тысяч рублей.

Кроме того, аналитики посчитали, сколько крематориев предоставляют свои услуги ростовчанам. Всего крематория два, они оборудованы пятью печами, способными подготовить к погребению 12 тысяч тел.

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