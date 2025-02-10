Политолог предупредил об активизации с марта политических Telegram-каналов Ростова

Posted 10 февраля, 17:39
Published 10 февраля, 17:39
Modified 10 февраля, 17:41
Updated 10 февраля, 17:41
Политолог подчеркивает, что в период выборов, политические Telegram-каналы Ростова и области заметно активизируются. Так называемого «компромата» в них становится намного больше.
«Допустим, с марта по май у партии власти начинается праймериз. По сути, это начало большой избирательной кампании. Поэтому, думаю, что в марте мы увидим множество „разоблачающих“ материалов, политических сплетен и инсинуаций, выдаваемых за действенный компромат. А по факту, это просто обострение политической конкуренции. И дальше, к сентябрю, она будет только нарастать», — отмечает Александр Сухарь.
Собеседник уточняет, что слово «компромат» в случае публикации в политических Telegram-каналах нужно брать в кавычки.
«Чаще всего это слухи и непроверенная информация. Есть и откровенно выдуманные, дискредитирующие материалы. В свое время и я становился героем таких публикаций», — говорит эксперт.
Подробнее о методах работы политических Telegram-каналов Ростова и области — в большом интервью RostovGazeta.