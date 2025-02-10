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Posted 10 февраля, 17:39

Published 10 февраля, 17:39

Modified 10 февраля, 17:41

Updated 10 февраля, 17:41

Мужчина смотрит в смартфон

Политолог предупредил об активизации с марта политических Telegram-каналов Ростова

10 февраля 2025, 17:39
Фото: Unsplash. Мужчина смотрит в смартфон
Сюжет
Эксклюзив
Telegram-каналы это значимый ресурс в Ростовской области для формирования точки зрения внутри самой элиты, бизнесменов и политиков, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Политолог подчеркивает, что в период выборов, политические Telegram-каналы Ростова и области заметно активизируются. Так называемого «компромата» в них становится намного больше.

«Допустим, с марта по май у партии власти начинается праймериз. По сути, это начало большой избирательной кампании. Поэтому, думаю, что в марте мы увидим множество „разоблачающих“ материалов, политических сплетен и инсинуаций, выдаваемых за действенный компромат. А по факту, это просто обострение политической конкуренции. И дальше, к сентябрю, она будет только нарастать», — отмечает Александр Сухарь.

Собеседник уточняет, что слово «компромат» в случае публикации в политических Telegram-каналах нужно брать в кавычки.

«Чаще всего это слухи и непроверенная информация. Есть и откровенно выдуманные, дискредитирующие материалы. В свое время и я становился героем таких публикаций», — говорит эксперт.

Подробнее о методах работы политических Telegram-каналов Ростова и области — в большом интервью RostovGazeta.

«Компромат и подковерные игры»: политические Telegram-каналы активизируются на Дону
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#Дарья Демидова#Политика#Общество#Эксклюзив#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Выборы#Ростов#Telegram-каналы#Компромат#Политическая конкуренция
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