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Posted 12 февраля, 10:46

Published 12 февраля, 10:46

Modified 12 февраля, 10:48

Updated 12 февраля, 10:48

Ростов-на-Дону, доходный дом Е. Скордиа

Власти Ростова реконструируют доходный дом Скордиа

12 февраля 2025, 10:46
Фото: Яндекс. Карты. Ростов-на-Дону, доходный дом Е. Скордиа
Власти Ростова планируют изъять и реконструировать объект культурного наследия — доходный дом Скордиа. Соответствующее постановление появилось на сайте городской управы.

Сообщается, что доходный дом Скордиа признали аварийным. Теперь он принадлежит изъятию для дальнейшей реконструкции. Дом расположен на Большой Садовой, 7 (литер А).

Изъятию подлежит земельный участок площадью 480 квадратов, три нежилых помещения, две комнаты в подвале и четыре — на первом этаже.

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Также комиссия проведет оценку рыночной стоимости помещений, а собственникам возместят убытки. При недостижении соглашений администрация обратится в суд.

Как писала RostovGazeta ранее, доходный дом Скордиа построили в неорусском стиле в конце XIX века. Раньше на первом этаже помещения арендовали торговцы, а на втором этаже владельцы сдавали в аренду квартиры.

Ранее в Ростове заметили группу людей, которые пытались проникнуть в заброшенное здание водолечебницы Рындзюна — памятник архитектуры и объект культурного наследия.

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#Милана Белкина#Культура#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Реконструкция#Архитектура#Земельный участок#Аварийное состояние#Объект культурного наследия
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