Власти Ростова реконструируют доходный дом Скордиа

Posted 12 февраля, 10:46
Published 12 февраля, 10:46
Modified 12 февраля, 10:48
Updated 12 февраля, 10:48
Сообщается, что доходный дом Скордиа признали аварийным. Теперь он принадлежит изъятию для дальнейшей реконструкции. Дом расположен на Большой Садовой, 7 (литер А).
Изъятию подлежит земельный участок площадью 480 квадратов, три нежилых помещения, две комнаты в подвале и четыре — на первом этаже.
Также комиссия проведет оценку рыночной стоимости помещений, а собственникам возместят убытки. При недостижении соглашений администрация обратится в суд.
Как писала RostovGazeta ранее, доходный дом Скордиа построили в неорусском стиле в конце XIX века. Раньше на первом этаже помещения арендовали торговцы, а на втором этаже владельцы сдавали в аренду квартиры.
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