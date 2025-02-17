Первым замгубернатора Ростовской области стал федеральный чиновник

Posted 17 февраля, 09:52
Published 17 февраля, 09:52
Modified 17 февраля, 10:09
Updated 17 февраля, 10:09
Пока в правительстве Ростовской области задерживают министров и проводят обыски, глава региона назначает новых соратников. Кресло первого заместителя Юрия Слюсаря занял Алексей Господарев.
Чиновник родился в городе Белая Калитва, затем окончил МГИМО, подведомственное МИД РФ (прим. — министерство иностранных дел). Там получил специальность экономиста-международника. А через пять лет, в 2007-м, стал еще и юристом, окончив Российскую академию правосудия.
Алексей Господарев большую часть жизни посвятил работе в МИД. Он начинал карьеру в 2002 году в качестве референта, через пару лет стал атташе и получил дипломатический ранг третьего секретаря посольства России в Королевстве Таиланд. Еще несколько лет чиновник трудился в должности второго секретаря департамента международных организаций МИД РФ. С 2009-го по 2014-й стал замдиректора департамента международного сотрудничества Минсельхоза, а затем возглавил департамент внешнеэкономических отношений Министерства торговли и промышленности РФ.
С 2021 года и до нового назначения занимал должность исполнительного директора Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета»
Первый замгубернатора Ростовской области является действительным государственным советником третьего класса. Включен в высший уровень резерва управленческих кадров. В новой должности Алексей Господарев будет курировать вопросы экономического, инвестиционного развития, международного и межрегионального сотрудничества, имущественно-земельных отношений и торговой деятельности региона.