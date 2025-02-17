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Posted 17 февраля, 09:52

Published 17 февраля, 09:52

Modified 17 февраля, 10:09

Updated 17 февраля, 10:09

Алексей Господарев

Первым замгубернатора Ростовской области стал федеральный чиновник

17 февраля 2025, 09:52
Фото: donland.ru. Алексей Господарев
На место первого замгубернатора Ростовской области врио главы Юрий Слюсарь назначил Алексея Господарева. Об этом он сообщил в своем telegram-канале 17 февраля.

Пока в правительстве Ростовской области задерживают министров и проводят обыски, глава региона назначает новых соратников. Кресло первого заместителя Юрия Слюсаря занял Алексей Господарев.

Чиновник родился в городе Белая Калитва, затем окончил МГИМО, подведомственное МИД РФ (прим. — министерство иностранных дел). Там получил специальность экономиста-международника. А через пять лет, в 2007-м, стал еще и юристом, окончив Российскую академию правосудия.

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Алексей Господарев большую часть жизни посвятил работе в МИД. Он начинал карьеру в 2002 году в качестве референта, через пару лет стал атташе и получил дипломатический ранг третьего секретаря посольства России в Королевстве Таиланд. Еще несколько лет чиновник трудился в должности второго секретаря департамента международных организаций МИД РФ. С 2009-го по 2014-й стал замдиректора департамента международного сотрудничества Минсельхоза, а затем возглавил департамент внешнеэкономических отношений Министерства торговли и промышленности РФ.

С 2021 года и до нового назначения занимал должность исполнительного директора Ассоциации топливно-энергетического комплекса «Российский национальный комитет Мирового Энергетического Совета»

Первый замгубернатора Ростовской области является действительным государственным советником третьего класса. Включен в высший уровень резерва управленческих кадров. В новой должности Алексей Господарев будет курировать вопросы экономического, инвестиционного развития, международного и межрегионального сотрудничества, имущественно-земельных отношений и торговой деятельности региона.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МИД РФ#Юрий Слюсарь#Алексей Господарев
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