Первым замгубернатора Ростовской области стал федеральный чиновник

Алексей Господарев большую часть жизни посвятил работе в МИД. Он начинал карьеру в 2002 году в качестве референта, через пару лет стал атташе и получил дипломатический ранг третьего секретаря посольства России в Королевстве Таиланд. Еще несколько лет чиновник трудился в должности второго секретаря департамента международных организаций МИД РФ. С 2009-го по 2014-й стал замдиректора департамента международного сотрудничества Минсельхоза, а затем возглавил департамент внешнеэкономических отношений Министерства торговли и промышленности РФ.