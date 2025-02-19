Экс-губернатора Ростовской области Голубева вызвали на опрос в Следком

Posted 19 февраля, 07:40
Published 19 февраля, 07:40
Modified 19 февраля, 07:42
Updated 19 февраля, 07:42
Напомним, Василий Голубев покинул кресло губернатора в ноябре 2024-го и стал сенатором, заменив Ирину Рукавишникову. Недавно в соцмедиа и СМИ появились сведения о том, что он может стать фигурантом дела, связанного с денежными махинациями при строительстве дороги Западная хорда.
Сообщается, что во время опроса сенатору якобы задавали вопросы по уголовному делу, связанному с закупками донского Минтранса. Среди них оказался и проект «Западная хорда».
«Вопросы к нему появились и у ФСБ России, и у Генпрокуратуры», — цитирует издание источника.
Источник также сообщает, что у Василия Голубева есть два адвоката, которые представляли его интересы во время опроса.
Официального подтверждения этой информации нет.