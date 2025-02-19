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Posted 19 февраля, 07:40

Published 19 февраля, 07:40

Modified 19 февраля, 07:42

Updated 19 февраля, 07:42

Василий Голубев, бывший губернатор Ростовской области

Экс-губернатора Ростовской области Голубева вызвали на опрос в Следком

19 февраля 2025, 07:40
Фото: donland.ru. Василий Голубев, бывший губернатор Ростовской области
Экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева вызвали в качестве свидетеля на опрос в Следком. Об этом пишет 161.ру, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах.

Напомним, Василий Голубев покинул кресло губернатора в ноябре 2024-го и стал сенатором, заменив Ирину Рукавишникову. Недавно в соцмедиа и СМИ появились сведения о том, что он может стать фигурантом дела, связанного с денежными махинациями при строительстве дороги Западная хорда.

Сообщается, что во время опроса сенатору якобы задавали вопросы по уголовному делу, связанному с закупками донского Минтранса. Среди них оказался и проект «Западная хорда».

«Вопросы к нему появились и у ФСБ России, и у Генпрокуратуры», — цитирует издание источника.

Источник также сообщает, что у Василия Голубева есть два адвоката, которые представляли его интересы во время опроса.

Официального подтверждения этой информации нет.

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#Милана Белкина#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Западная хорда#Уголовное дело#Василий Голубев#Следком#Минтранс#Происшествия
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