Экс-губернатора Ростовской области Голубева вызвали на опрос в Следком

Напомним, Василий Голубев покинул кресло губернатора в ноябре 2024-го и стал сенатором, заменив Ирину Рукавишникову. Недавно в соцмедиа и СМИ появились сведения о том, что он может стать фигурантом дела, связанного с денежными махинациями при строительстве дороги Западная хорда.