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Posted 20 февраля, 09:07

Published 20 февраля, 09:07

Modified 20 февраля, 09:09

Updated 20 февраля, 09:09

Владимир Ревенко

Нового замгубернатора Ростовской области Ревенко лишили депутатского мандата

20 февраля 2025, 09:07
Фото: zsro.ru. Владимир Ревенко
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области досрочно лишили мандата Владимира Ревенко. Об этом сообщили в ходе 17-го заседания донского парламента 20 февраля.

Депутатские полномочия с Владимира Ревенко сняли досрочно в связи с его назначением на должность заместителя губернатора. Очевидно, дело в том, что нельзя быть представителем законодательной и исполнительной власти одновременно.

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Владимир Ревенко входил в состав VII созыва Заксобрания Ростовской области и был гендиректором ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дон». Однако с 12 февраля его назначили на пост замгубернатора региона. Руководитель уволился с обеих должностей в пользу новой работы, а теперь лишился мандата.

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#Евгения Волкова#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Законодательное Собрание#Владимир Ревенко
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