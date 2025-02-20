Нового замгубернатора Ростовской области Ревенко лишили депутатского мандата

Владимир Ревенко входил в состав VII созыва Заксобрания Ростовской области и был гендиректором ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» и ООО «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дон». Однако с 12 февраля его назначили на пост замгубернатора региона. Руководитель уволился с обеих должностей в пользу новой работы, а теперь лишился мандата.