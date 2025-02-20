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Posted 20 февраля, 07:44

Published 20 февраля, 07:44

Modified 20 февраля, 07:48

Updated 20 февраля, 07:48

Василий Голубев на праздновании Масленицы

В Заксобрании Ростовской области отклонили идею праздника в честь ухода Голубева

20 февраля 2025, 07:44
Фото: donland.ru. Василий Голубев на праздновании Масленицы
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Праздник
Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области отказались вводить новый региональный праздник в честь ухода Василия Голубева с поста губернатора. Об этом сообщил один из бывших парламентариев в своем telegram-канале.

Депутат прошлого созыва ЗС Евгений Федяев предложил объявить Днем прекращения полномочий губернатора Василия Голубева 4 ноября. Именно в эту дату стало известно, что чиновник покидает должность. С таким законопроектом экс-парламентарий обратился к нынешнему созыву Заксобрания. Однако там его отказались рассматривать.

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Автор инициативы утверждает, что это практически народное предложение — ее поддержало 92% пользователей мессенджера из почти двух тысяч участников опроса. По словам Федяева, такой праздник отразил бы недовольство жителей правлением Василия Голубева в связи с рядом проблем.

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