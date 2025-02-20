В Заксобрании Ростовской области отклонили идею праздника в честь ухода Голубева

Автор инициативы утверждает, что это практически народное предложение — ее поддержало 92% пользователей мессенджера из почти двух тысяч участников опроса. По словам Федяева, такой праздник отразил бы недовольство жителей правлением Василия Голубева в связи с рядом проблем.