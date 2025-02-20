В Заксобрании Ростовской области отклонили идею праздника в честь ухода Голубева

Posted 20 февраля, 07:44
Published 20 февраля, 07:44
Modified 20 февраля, 07:48
Updated 20 февраля, 07:48
Депутат прошлого созыва ЗС Евгений Федяев предложил объявить Днем прекращения полномочий губернатора Василия Голубева 4 ноября. Именно в эту дату стало известно, что чиновник покидает должность. С таким законопроектом экс-парламентарий обратился к нынешнему созыву Заксобрания. Однако там его отказались рассматривать.
Автор инициативы утверждает, что это практически народное предложение — ее поддержало 92% пользователей мессенджера из почти двух тысяч участников опроса. По словам Федяева, такой праздник отразил бы недовольство жителей правлением Василия Голубева в связи с рядом проблем.