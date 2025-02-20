Мороз -30 градусов зафиксирован в Ростовской области 20 февраля

Posted 20 февраля, 08:13
Published 20 февраля, 08:13
Modified 20 февраля, 08:15
Updated 20 февраля, 08:15
Аномальные холода ударили в хуторе Вяжа Кашарского района Ростовской области. Местный житель показал уличный градусник, который зафиксировал понижение температуры до -30 градусов. Синоптики сообщают, что морозы продержатся до конца февраля.
Однако большинство пользователей надеются на скорейший приход весны: «Еще пару дней таких морозов и начнется потепление».
«Очень ждем [прим. ред.: тепла])», — пишет подписчик.
До этого RostovGazeta рассказала, что на предстоящих выходных и в конце следующей недели в Ростове-на-Дону начнется сильный ветер, снегопад и морось.