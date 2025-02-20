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Posted 20 февраля, 08:13

Published 20 февраля, 08:13

Modified 20 февраля, 08:15

Updated 20 февраля, 08:15

Зима в Ростовской области

Мороз -30 градусов зафиксирован в Ростовской области 20 февраля

20 февраля 2025, 08:13
Фото: rostovgazeta.ru. Зима в Ростовской области
Жители Ростовской области показали, что столбики термометров опустились до -30 градусов Цельсия, кадрами поделились дончане в телеграм-канале «Север Дона».

Аномальные холода ударили в хуторе Вяжа Кашарского района Ростовской области. Местный житель показал уличный градусник, который зафиксировал понижение температуры до -30 градусов. Синоптики сообщают, что морозы продержатся до конца февраля.

Однако большинство пользователей надеются на скорейший приход весны: «Еще пару дней таких морозов и начнется потепление».

До -11 градусов похолодает в Ростове-на-Дону
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Градусник показал -30 в Вяже Кашарского района Ростовской области 20 февраля 2025 года
Градусник показал -30 в Вяже Кашарского района Ростовской области 20 февраля 2025 года. Фото: t.me/severdona

«Очень ждем [прим. ред.: тепла])», — пишет подписчик.

До этого RostovGazeta рассказала, что на предстоящих выходных и в конце следующей недели в Ростове-на-Дону начнется сильный ветер, снегопад и морось.

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